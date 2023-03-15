Путин может избежать суда за военные преступления в Украине, – юрист (видео)

По словам Джеффри Найса, который был прокурором в ходе трибунала над экс-президентом Югославии Милошевичем, система международного гуманитарного права потерпела неудачу, а страны Запада прямо не называют главу Кремля военным преступником.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин может получить иммунитет от судебного преследования за военные преступления в Украине в рамках определенного соглашения. Об этом заявил британский юрист Джеффри Найс 15 марта на пресс-конференции на тему "Международный военный трибунал: что изменилось за год?".

Джеффри Найс, выступавший в роли прокурора в суде над экс-президентом Югославии Слободаном Милошевичем, поддержал идею формирования специального трибунала по военной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Агрессия действительно является наиболее соответствующим преступлением, за которое нужно судить россиян, поэтому специальный трибунал по преступлению агрессии – безусловно, явно хорошая идея", — сказал юрист.

Найс указал на наличие большого количества доказательств того, что президент РФ непосредственно причастен к нарушению российской армией международного гуманитарного права в Украине. При этом Международный уголовный суд до сих пор не назвал российского президента ответственным за преступления против человечности.

"Почему МУС, который, как я понимаю, намерен представить обвинительные акты на рассмотрение судьям, действует столь медленно? Почему правительства и их лидеры так медленны и интерны по отношению к Путину и не говорят напрямую, что он преступник", — возмутился Джеффри Найс.

Пресс-конференция на тему "Международный военный трибунал: что изменилось за год?

Юрист констатировал, что система международного гуманитарного права потерпела неудачу, а Владимир Путин в будущем может избежать судебного преследования за военные преступления.

По словам Найса, если МУС все-таки вынесет обвинение президенту страны-агрессора, то это, вероятно, поспособствует получению компенсации ущерба, нанесенного Украине российскими оккупантами.

В рамках пресс-конференции директор Института исследования войны и мира Энтони Борден также отметил, что его поразила работа украинских прокуроров и добавил, что масштабы преступлений, с которыми им приходится иметь дело огромны.

Создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины

Во вторник, 7 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении привлечь к ответственности российского президента Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу, лишив их "иммунитета" от преследования.

Дипломат также сообщил, что создание международного трибунала для элит Кремля уже поддержали 30 государств, в том числе страны "Большой семерки".

По состоянию на 14 марта к международной коалиции для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и привлечению военного и политического руководства РФ к ответственности уже присоединились 32 страны.

Главный консультант кабинета главы Офиса президента Олег Гавриш заявил на пресс-конференции 14 марта, что в Украине рассчитывают на принятие Генассамблеей ООН первого решения о резолюции касательно трибунала над РФ уже в апреле.

Судья Народного суда в Гааге Стивен Рэп в эфире национального телемарафона 5 марта отметил, что для создания трибунала над Владимиром Путиным необходимо успешное голосование Генеральной ассамблеи ООН. Речь идет о минимум 90 голосах.

Согласно заявлению генпрокурора Латвии Юриса Стуканса от 1 марта, трибунал для расследования военных преступлений российской армии при желании можно создать за один день. Это связано с тем, что за год полномасштабной войны специальные службы и международные институты зафиксировали большое количество преступлений и собрали доказательства.