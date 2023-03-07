"Украина работает над аннуляцией иммунитета Путина, а трибунал поддерживают 30 стран", – Кулеба

Глава дипучреждения напоминает, что в международном праве президент, премьер-министр и министр иностранных дел пользуются иммунитетом от любых преследований, но Украина работает над тем, чтобы избавить первых лиц страны-агрессоры этой защиты.

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Из-за полномасштабного вторжения, убийства украинцев и разрушения городов Украина намерена привлечь к ответственности российского президента Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом в эфире телемарафона 7 марта заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он сообщил, что создание международного трибунала для верхушки Кремля уже поддержали 30 государств, в том числе G7. Пребывание страны в этом списке свидетельствует о том, что она согласна на создание трибунала, где будут судить руководство РФ из-за разразившейся в Украине войны.

"Я рад сообщить, что стран, поддерживающих спецтрибунал для России, уже 30. Присоединилась сегодня Греция к этой группе. В выходные было 29 стран. Спецтрибунал сосредоточится конкретно на преступлении агрессии. А это Путин и его ближайшее свита: Шойгу, Лавров и вся тусовка преступная", – сказал министр.

Он выразил надежду, что все 30 стран разрешат вопрос с "иммунитетом Путина".

"В международном праве есть тройка, которая пользуется полным иммунитетом от любого преследования. Это президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Наша цель – решить этот вопрос иммунитетов, но это филигранная, нейрохирургическая операция",- сказал Кулеба.

Для создания трибунала над Путиным необходимо успешное голосование Генеральной ассамблеи ООН. Об этом 5 марта рассказал судья Народного суда в Гааге Стивен Рэп. По словам судьи, для такого решения нужно не менее 90 голосов. При этом право вето у ООН не поможет.

1 марта генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс считает, что спецтрибунал по расследованию преступлений РФ можно создать за один день.