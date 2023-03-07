"Україна працює над ануляцією імунітета Путіна, а трибунал підтримують 30 країн", – Кулеба

Очільник дипустанови нагадує, що у міжнародному праві президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ користуються імунітетом від будь-яких переслідувань, але Україна працює над тим, аби позбавити перших осіб країни-агресорки цього захисту.

Related video

Через повномасштабне вторгнення, вбивство українців та руйнування міст Україна має намір притягнути до відповідальності російського президента Володимира Путіна, очільника МЗС РФ Сергія Лаврова та міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Про це в ефірі телемарафону 7 березня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він повідомив, що створення міжнародного трибуналу для верхівки Кремля вже підтримали 30 держав, серед яких і G7. Перебування країни у цьому списку свідчить про те, що вона згодна на створення трибуналу, де судитимуть керівництво РФ через розв'язану в Україні війну.

"Я радий повідомити, що країн, які підтримують спецтрибунал для Росії, вже 30. Приєдналася сьогодні Греція до цієї групи. У вихідні було 29 країн. Спецтрибунал зосередиться конкретно на злочині агресії. А це Путін та його найближче оточення: Шойгу, Лавров і вся тусовка злочинна", – сказав міністр.

Він висловив сподівання, що всі 30 країн розв'яжуть питання з "імунітетом Путіна".

"У міжнародному праві є трійка, яка користується повним імунітетом від будь-якого переслідування. Це президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Наша мета – розв'язати це питання імунітетів, але це філігранна, нейрохірургічна операція",- сказав Кулеба.

Для створення трибуналу над Путіним потрібне успішне голосування Генеральної асамблеї ООН. Про це 5 березня розповів суддя Народного суду у Гаазі Стівен Реп. За словами судді, для такого рішення потрібно щонайменше 90 голосів. При цьому право вето в ООН не допоможе.

1 березня генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс вважає, що спецтрибунал для розслідування злочинів РФ можна створити за один день.