Як влаштувати трибунал над Путіним: суддя з Гааги дав покрокову інструкцію

За словами Стівена Репа, право вето Росії в ООН не допоможе російському президентові уникнути відповідальності за воєнні злочини проти України.

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Для створення трибуналу над президентом Росії Володимиром Путіним потрібне успішне голосування Генеральної асамблеї ООН. Про це у неділю, 5 березня, розповів суддя Народного суду у Гаазі Стівен Реп в ефірі національного телемарафону.

За словами судді, для такого рішення буде потрібно щонайменше 90 голосів. Тому йдеться не лише про країни ЄС — треба заручитись підтримкою інших держав за межами Євросоюзу. При цьому право вето в ООН не допоможе.

"Росія, безумовно, ветуватиме створення такого суду Радою безпеки ООН, але вони не мають права вето в Генеральній асамблеї. Вони були однією з семи країн, які проголосували проти останньої резолюції в генасамблеї ООН. І зрозуміло, що вони проголосують і проти цієї. Але вони не можуть її зупинити, тому що затвердити таке рішення можна за межами Ради безпеки ООН — це успішна формула, але ключ до цієї формули — це заручитися підтримкою не лише європейських країн, потрібно мати репрезентативну кількість голосів за межами ЄС. Тому що очевидно, що буде багато тих, хто утримається", — розповів Стівен Реп.

Суддя зазначив, що Україна не може самостійно судити президента та прем'єр-міністра Росії. А от щодо військового керівництва українські суди можуть ухвалювати рішення.

"Україна не може судити Путіна. Герасимова — так, навіть Шойгу, але не главу держави або прем'єр-міністра, тому потрібен міжнародний суд. Ми змогли створити такий суд у випадку зі Сьєрра-Леоне. Все, що для цього потрібно — це голосування в генеральній асамблеї ООН", — додав Реп.

Нагадаємо, 2 березня Фокус писав, що на сайті Change.org з'явилася петиція з вимогою виключити Росію зі складу ООН. На момент публікації матеріалу петиція зібрала понад 300 тисяч голосів.

Раніше 1 березня генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс вважає, що спецтрибунал для розслідування злочинів РФ можна створити за один день.

28 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що під час відкриття 52-ї сесії Ради з прав людини ООН, присвяченої геноциду в Україні, він закликав світову спільноту приєднатися до міжнародної коаліції зі створення спеццебуналу для політичного та військового керівництва Росії.