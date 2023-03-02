324 000 підписів: петиція із закликом виключити РФ зі складу ООН набирає популярності

Мета петиції під назвою "Геть Росію з ООН" полягає в тому, щоб примусово стягнути репарації та сформувати міжнародний трибунал для проведення розслідування щодо військових злочинців.

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Росії не має бути у складі ООН, українська дипломатія намагається зруйнувати міжнародний потенціал ворога та нівелювати його вплив на світову політику. Для цього складено петицію "Геть Росію з ООН", опубліковану на сайті Change.org.

Автори такої ініціативи намагаються домогтися виключення РФ з Ради Безпеки ООН і взагалі зі складу ООН. Мета петиції в тому, щоб примусово стягнути репарації та сформувати міжнародний трибунал для проведення розслідування щодо військових злочинців.

[ + – ] Зруйнований ракетою будинок [ + – ] Зруйнований ракетою будинок [ + – ] Зруйнований ракетою будинок [ + – ] Зруйнований ракетою будинок [ + – ] Зруйнований ракетою будинок [ + – ] Зруйнований ракетою будинок

Укладачі петиції стверджують, що є юридичні процедури вирішення проблеми та посилаються на прецеденти — невизнання РФ легітимним представником народу СРСР ("Китайський сценарій") та перевірка повноважень представника СРСР (неіснуючої країни) у Раді Безпеки – "сценарій ПАР".

Підписати петицію "Геть Росію з ООН!" можна за посиланням.

На момент публікації петиція набрала понад 324 тисячі підписів. Тепер потрібно зібрати пів мільйона, щоб петиція була однією з найпопулярніших.

Нагадаємо, що голова українського МЗС Дмитро Кулеба назвав РФ узурпатором місця СРСР в ООН. За його словами, українські дипломати на офіційному рівні докладно та аргументовано виклали свою позицію про те, що перебування Росії в Раді безпеки ООН та організації загалом не легітимне.

Раніше Фокус повідомляв, що Генасамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію щодо України, яка закликає РФ зупинити бойові зіткнення та вивести війська. Резолюція закріплює основні положення "формули миру", яку запропонував глава Української держави Володимир Зеленський.