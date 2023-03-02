324 000 подписей: петиция с призывом исключить РФ из состава ООН набирает популярность

Цель петиции под названием "Долой Россию из ООН" заключается в том, чтобы принудительно взыскать репарации и сформировать международный трибунал для проведения расследования в отношении военных преступников.

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России не должно быть в составе ООН, украинская дипломатия пытается разрушить международный потенциал врага и нивелировать его влияние на мировую политику. Для этого составлена петиция "Долой Россию из ООН", опубликованная на сайте Change.org.

Авторы такой инициативы пытаются добиться исключения РФ из Совета Безопасности ООН и вообще из состава ООН. Цель петиции в том, чтобы принудительно взыскать репарации и сформировать международный трибунал для проведения расследования в отношении военных преступников.

[ + – ] Разрушенный ракетой дом [ + – ] Разрушенный ракетой дом [ + – ] Разрушенный ракетой дом [ + – ] Разрушенный ракетой дом [ + – ] Разрушенный ракетой дом [ + – ] Разрушенный ракетой дом

Составители петиции утверждают, что есть юридические процедуры решения проблемы и ссылаются на прецеденты — непризнание РФ легитимным представителем народа СССР ("Китайский сценарий") и проверка полномочий представителя СССР (несуществующей страны) в Совете Безопасности – "сценарий ЮАР".

Подписать петицию "Долой Россию из ООН!" можно по ссылке.

На момент публикации петиция набрала свыше 324 тысяч подписей. Теперь нужно собрать полмиллиона, чтобы петиция была одной из самых популярных.

Напомним, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал РФ узурпатором места СССР в ООН. По его словам, украинские дипломаты на официальном уровне подробно и аргументированно изложили свою позицию о том, что пребывание России в Совбезе ООН и организации в целом не легитимно.

Ранее Фокус сообщал, что Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию по Украине, призывающую РФ остановить боестолкновения и вывести войска. Резолюция закрепляет основные положения "формулы мира", которую предложил глава украинского государства Владимир Зеленский.