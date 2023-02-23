Большинством голосов: Генассамблея ООН сегодня приняла резолюцию по Украине

За резолюцию по "украинскому вопросу" проголосовали 141 из 193 государств-членов ООН. Против выступили только семь стран, в числе которых — Россия, Беларусь и КНДР.

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Генассамблея ООН в четверг, 23 февраля, приняла предложенную Украиной резолюцию, призывающую Россию немедленно вывести свои войска с территории Украины. Специальное заседание транслировалось в режиме онлайн.

Принятый документ:

призывает РФ остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины;

закрепляет основные положения "формулы мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

За резолюцию проголосовали 141 из 193 государств-членов Организации объединенных наций. Против выступили семь стран:

Российская Федерация; Беларусь; Сирия; КНДР; Эритрея; Никарагуа; Мали.

В то же время 32 страны воздержались. Среди них — Китай, Индия, Иран, Пакистан и Южная Африка.

Как на резолюцию ООН отреагировали в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал принятую резолюцию мощным сигналом неослабевания мировой поддержки.

"Это — мощное свидетельство солидарности мирового сообщества с украинским народом в контексте годовщины полномасштабной агрессии РФ. Мощное проявление глобальной поддержки украинской формулы мира", — написал украинский лидер на своей странице в Твиттере.

Президент Украины также поблагодарил все страны, которые поддержали нашу страну, проголосовав 23 февраля за резолюцию.

Также стала известна реакция руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Есть победа. Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию к годовщине российского вторжения", — написал Ермак в своем официальном канале в Telegram.

Отдельно руководитель ОП поблагодарил ведущие государства Ближнего Востока, поддержавшие Украину, и сообщил, что был с ними на постоянной связи в последнюю неделю.

"Мир понимает, на чьей стороне правда", — добавил Ермак.

Напомним, 23 февраля во время спецзаседании Генассамблеи ООН Китай призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров. По словам представителя КНР, мир должен сосредоточиться на проведении мирных переговоров, а не на поставках оружия для ВСУ. При этом он отметил, что Пекин уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Фокус также писал о том, что 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на мирный план Китая. По словам главы государства, он не видел документа, официально предложенного китайской стороной. Но Киев заинтересован в том, чтобы все государства приобщились к мирному диалогу.