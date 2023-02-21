У Украины есть свой документ: Зеленский отреагировал на мирный план Китая (видео)

По словам главы государства, он не видел документа, официально предложенного китайской стороной. Но Киев заинтересован в том, чтобы все государства приобщились к мирному диалогу.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает подробностей "мирного плана" по урегулированию российско-украинской войны, который составили представители Китая. Об этом глава государства заявил 21 февраля во время совместной пресс-конференции с премьером Италии Джорджией Мелони в Киеве, видео опубликовано на YouTube-канале итальянского правительства.

По словам Зеленского, предложенную Украиной формулу поддержала большая часть стран, а 23 числа, на заседании ООН и голосовании по соответствующей резолюции, должна быть единая позиция.

Президент также подчеркнул, что не видел документа, официально предложенного китайской стороной.

"Мы заинтересованы, чтобы все государства — европейские, всего мира, безусловно, Индия, Африка, Китай — были приобщены к тому, чтобы закончилась эта война, чтобы предложить нашу, мне кажется, справедливую формулу мира", — пояснил он.

[ + – ] Зеленский — о формуле мира Китая, смотреть с 36:53

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что украинский МИД изучит "мирный план", предложенный Китаем, призванный положить конец войне. Власти КНР пообещали обнародовать мирный план в первую годовщину масштабного российского вторжения. По словам представителя МИДа КНР Вана Вэньбиня, в "позиционном документе" идет речь об уважении к суверенитету и территориальной целостности, а также основам Устава ООН. Вместе с тем учитываются и законные интересы относительно безопасности всех стран.

Ранее Фокус сообщал, что власти Поднебесной все активнее закупают нефть у РФ: поставки достигли рекордной отметки за последние три года. Китайские нефтеперерабатывающие заводы возобновляют импорт российской нефти: на фоне спроса, который ожидается в КНР крупные местные импортеры PetroChina и Sinopec стремятся максимизировать прибыль.