Україна має свій документ: Зеленський відреагував на мирний план Китаю (відео)

За словами глави держави, він не бачив документа, офіційно запропонованого китайською стороною. Але Київ зацікавлений у тому, щоб усі держави долучилися до мирного діалогу.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає подробиць "мирного плану" щодо врегулювання російсько-української війни, який склали представники Китаю. Про це глава держави заявив 21 лютого під час спільної пресконференції з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні в Києві, відео опубліковане на YouTube-каналі італійського уряду.

За словами Зеленського, запропоновану Україною формулу підтримала більша частина країн, а 23 числа, на засіданні ООН і голосуванні щодо відповідної резолюції, має бути єдина позиція.

Президент також наголосив, що не бачив документа, офіційно запропонованого китайською стороною.

"Ми зацікавлені, щоб усі держави — європейські, всього світу, безумовно, Індія, Африка, Китай — були долучені до того, щоб закінчилася ця війна, щоб запропонувати нашу, на мою думку, справедливу формулу миру", — пояснив він.

[ + – ] Зеленський — про формулу миру Китаю, дивитись з 36:53

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що українське МЗС вивчить "мирний план", запропонований Китаєм, покликаний покласти край війні. Влада КНР пообіцяла оприлюднити мирний план у першу річницю масштабного російського вторгнення. За словами представника МЗС КНР Вана Веньбіня, у "позиційному документі" йдеться про повагу до суверенітету та територіальної цілісності, а також основ Статуту ООН. Натомість враховуються і законні інтереси щодо безпеки всіх країн.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Піднебесної все активніше закуповує нафту в РФ: поставки досягли рекордної позначки за останні три роки. Китайські нафтопереробні заводи відновлюють імпорт російської нафти: на тлі попиту, який очікується у КНР, великі місцеві імпортери PetroChina і Sinopec прагнуть максимізувати прибуток.