Китай все активнее покупает российскую нефть: поставки достигли рекорда за последние 3 года

Нефть из РФ активно покупают как частные нефтеперерабатывающие заводы, так и государственные переработчики.

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Экспорт нефти и конденсата из России в Китай в течение последнего месяца достиг наивысшего уровня с апреля 2020. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, общий экспорт нефти и мазута из РФ в Китай в январе достиг 1,66 млн баррелей в день. Это больше, чем предыдущий рекорд, который был зафиксирован в апреле 2020 года. Тем временем поставки сырой нефти и конденсата выросли до 1,52 млн баррелей в день, что чуть меньше максимума, установленного почти три года назад.

Отмечается, что покупательский бум поддержали частные нефтеперерабатывающие заводы, хотя государственные переработчики тоже интересуются российской нефтью.

Крупнейшими покупателями нефти из РФ после того, как большинство стран Европы отказались сотрудничать с Кремлем, остаются Китай и Индия. При этом аналитики считают, что Китай покупает "черное золото" на фоне активного восстановления экономики от последствий пандемии COVID-19.

Заинтересованность Китая в поставках из России, как пишет Bloomberg, будет поддерживать мировые цены на нефть.

Как санкции влияют на добычу нефти в РФ

Добыча "черного золота" выросла на 2% в 2022 году — до 535 млн тонн (10,7 млн баррелей в день). Причина — продажи в страны Азии, особенно в Индию и Китай. Но список санкций со стороны Запада расширяется, поэтому Россия сталкивается со все большим количеством проблем сдерживания добычи нефти — ключевого источника доходов для государственного бюджета.

Так, вице-премьер страны Александр Новак в начале февраля 2023 года заявил, что эмбарго Европейского союза и ограничение цен на российскую нефть со стороны стран G7 грозит прекращением добычи нефти в РФ.

Чиновник также заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители странам, которые в контрактах потребуют соблюдения потолка цен на нефть и нефтепродукты.

5 февраля издание BBC писало, что Запад ввел эмбарго на импорт нефтепродуктов из РФ. Но ограничения не распространяется на российские поставки в третьи страны.

Также СМИ писали, что кроме потерь доходов от продажи нефти, Россия теряет влияние и на газовом рынке ЕС. Так, по информации издания Reuters, доходы Российской Федерации от продажи газа странам Европы в 2023 году могут рухнуть в два раза.