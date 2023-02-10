Добыча нефти в РФ может упасть в 2023 году — СМИ

По словам вице-премьера Александра Новака, пока Россию "спасают" страны Азии, однако давление санкций со стороны Запада усиливается.

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В России знают о рисках спада добычи нефти из-за наложенных Западом санкций, но до оценки их еще не дошли. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Александра Новака, вице-премьера России.

Новак рассказал, что добыча нефти в России может прекратиться в 2023 г. под давлением эмбарго Европейского союза и ограничения цен на российскую нефть G7.

Добыча российской нефти выросла на 2% в прошлом году — до 535 миллионов тонн (10,7 миллиона баррелей в день). Все благодаря быстрым продажам в Азии, особенно в Индии и Китае. Но список санкций со стороны Запада расширяется, поэтому Россия сталкивается со все большим количеством проблем сдерживания добычи нефти — ключевого источника доходов для государственного бюджета.

Российский вице-премьер сказал журналистам, что риски снижения добычи нефти в этом году возможны и их "оценят в ближайшее время".

Также, по словам чиновника, Россия не будет поставлять энергоносители странам, которые в контрактах потребуют соблюдения потолка цен на нефть и нефтепродукты. Россияне предполагают снижение добычи нефти, но незначительное – на 5-7%.

Напомним, сегодня российское медиа Baza сообщило о бегстве мобилизованного РФ. 42-летний житель Санкт-Петербурга сбежал из воинской части Ростовскую область. Автомат взял с собой. Дезертира разыскивают в трех областях России — Белгородской, Ростовской и Воронежской.

Также российские СМИ сегодня сообщили об очередном концерте "на костях". В Москве планируют провести митинг-концерт на годовщину полномасштабного вторжения в Украину. Организаторы мероприятия надеются на 200 тысяч слушателей в зале, ведь звездой вечера станет Владимир Путин – президент РФ. Путин планирует речь "об СВО и экономике".