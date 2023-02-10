В Москве к годовщине вторжения в Украину проведут митинг-концерт с Путиным, — росСМИ

Мероприятие, по информации журналистов, хотят провести в Лужниках. Организаторы митинг-концерта с участием Владимира Путина рассчитывают на посещение до 200 тысяч человек.

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В Москве перед годовщиной полномасштабного вторжения в Украину проведут митинг-концерт, на котором выступит российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что концерт состоится в Лужниках 22 февраля, ожидается, что его посетят до 200 тысяч человек. В России уверяют, что концерт якобы будет приурочен ко "Дню защитника отечества".

Также возле стадиона будет организована выставка военной техники и будут проведены исторические реконструкции. В столице России установят несколько сцен, на которых будут выступать "активисты молодежных и патриотических организаций".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 21 февраля выступит в Гостином дворе перед Федеральным собранием.

"В послании он подчеркнет текущую ситуацию, будет говорить о "СВО" и экономике", — заявил Песков.

Напомним, ранее Фокус информировал, что 9 февраля в ходе выступления президент страны-агрессора Владимир Путин обвинил Украину в "практической блокаде" оккупированной части Донбасса. И добавил, что все началась с Революции достоинства в 2013 году. Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия не начинала войну в Украине.

Кроме того, издание Vice сообщило, что с начала войны в Украине в феврале прошлого года стал известен растущий список загадочных смертей критиков Владимира Путина и связанных с Кремлем зарубежных операций.