У Москві до роковин вторгнення в Україну проведуть мітинг-концерт із Путіним, — росЗМІ

Захід, за інформацією журналістів, хочуть провести у Лужниках. Організатори мітинг-концерту за участі Володимира Путіна розраховують на відвідини до 200 тисяч людей.

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У Москві перед роковинами повномасштабного вторгнення в Україну проведуть мітинг-концерт, на якому виступить російський президент Володимир Путін. Про це повідомляє ТАРС.

Повідомляється, що концерт відбудеться у Лужниках 22 лютого, очікується, що його відвідають до 200 тисяч людей. У Росії запевняють, що концерт нібито буде приурочений до "Дня захисника Вітчизни".

Також біля стадіону буде організовано виставку військової техніки та проведено історичні реконструкції. У столиці Росії встановлять кілька сцен, на яких виступатимуть "активісти молодіжних та патріотичних організацій".

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін 21 лютого виступить у Гостиному дворі перед Федеральними зборами.

"У промові він підкреслить поточну ситуацію, говоритиме про "СВО" та економіку", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 9 лютого під час виступу президент країни-агресора Володимир Путін звинуватив Україну в "практичній блокаді" окупованої частини Донбасу. І додав, що все почалося з Революції гідності у 2013 році. Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія не розпочинала війну в Україні.

Крім того, видання Vice повідомило, що з початку війни в Україні в лютому минулого року став відомий зростаючий список загадкових смертей критиків Володимира Путіна та пов'язаних із Кремлем закордонних операцій.