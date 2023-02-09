Путін може готувати вбивства своїх супротивників в інших країнах, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Росія все ще має великі можливості для проведення таємних операцій із ліквідації противників режиму Володимира Путіна в Європі.

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З початку війни в Україні в лютому минулого року стало відоме зростання списку загадкових смертей критиків Володимира Путіна та пов'язаних із Кремлем закордонних операцій. І оскільки втрати російських військ на полі бою зростають, немає жодних сумнівів у тому, що Путін усе більше покладається на свої служби безпеки та розвідки для підтримки воєнних дій. Про це пише видання Vice.

Російський уряд і його іноземні шпигуни були пов'язані з цілою низкою гучних глобальних убивств останніми роками, особливо в Європі. Джерела в уряді США й України кажуть, що Кремль прагне звести рахунки, особливо з дисидентами та перебіжчиками. Ті ж джерела повідомили, що Росія може колись націлитися на деяких із іноземних добровольців, які приєдналися до українських воєнних дій.

Джерело в американській розвідці, знайоме зі шпигунськими можливостями Росії, сказало, що "діапазон" їхніх операцій величезний і глобальний. Також він додав, що, як вважається, на території США присутні пов'язані з Росією організації, які можуть проводити вбивства. Але водночас стримав ці побоювання, заявивши, що санкціонований Кремлем напад на дисидента чи американця на території США був би ескалацією та сміливим кроком.

За словами джерела видання, тоді як російська служба зовнішньої розвідки (СЗР), швидше за все, "не має можливості прямо зараз" планувати "ретельно продуману та складну таємну операцію" в США, минулі замахи у Великій Британії та Німеччині показують, що в Кремля дійсно є великі можливості проводити операції в Європі.

За часи правління Володимира Путіна російські спецслужби неодноразово були звинувачені в замахах на противників режиму. В цьому списку Олександр Литвиненко, Сергій і Юлія Скрипалі, Олексій Навальний, Володимир Кара-Мурза й інші.

Після початку повномасштабної війни в Україні західні держави вислали зі своїх країн велику кількість російських дипломатів, що завдало серйозних збитків шпигунській мережі Росії.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 9 січня колишній російський президент Дмитро Медведєв запропонував "по-тихому" усувати "зрадників" і громадян, які не підтримують повномасштабне вторгнення в Україну.

Крім того, Фокус раніше інформував, що в грудні минулого року глава розвідувального агентства GCHQ Джеремі Флемінг заявляв, що російсько-українська війна ознаменувала докорінну зміну в розкритті розвідувальних даних.