"Перевага авторитарних країн": у Британії розповіли, як війна змінила спецслужби, — ВВС

За словами глав американської та британської спецслужб, необхідно оприлюднити розвіддані, оскільки населення та цивільний сектор можуть допомогти у боротьбі з агресором.

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Російсько-українська війна ознаменувала докорінну зміну у розкритті розвідувальних даних. Так, Вашингтон і Лондон зробили незвичайний крок, оприлюднивши свої знання щодо планів Росії перед її вторгненням в Україну. Про це заявив голова розвідувального агентства GCHQ Джеремі Флемінг, пише ВВС.

Крім того, глава американської розвідки Авріл Хейнс заявила, що всі роки було вилучено, зокрема обмеження таких кроків щодо оприлюднення розвідданих.

Начальники розвідок обговорили, як важливо спецслужбам розуміти свою роботу на тлі війни Росії з Україною. Джеремі сказав, що Україна стала свідком конфлікту нового типу, де розвідка була на передньому краї.

Хейнс погодилася, заявивши, що війна між Україною та Росією ясно показала, що країни не можуть упоратися з будь-якою загрозою без партнерів чи союзників. Розсекречення планів РФ щодо вторгнення мало стримати Москву, а також спростувати заяви Кремля про те, що РФ нібито обороняється.

За словами Хейнса, потрібно тримати звичайних громадян у курсі подій і залучати до обговорення, хоч і існують обмеження. Наприклад, у Росії зусилля щодо обміну розвідувальними даними "практично не мали жодного значення" через контроль Кремля над інформаційними потоками всередині країни. Щобільше, це поширилося і на інші країни, які почали вірити хибним заявам Росії про причетність Заходу до війни.

"Один із їхніх основних наративів полягає в тому, що Сполучені Штати провокують цей конфлікт, і що НАТО та Україна загрожують Росії", — сказала вона.

За її словами, авторитарні країни мають перевагу, тому що контролюють інформацію для свого населення.

Джеремі зазначив, що підтримує кардинальні зміни у розсекреченні певних розвідданих та використанні їх для "попереднього викриття". Цивільний сектор відіграв важливу роль, будь то супутникові знімки від провайдерів або робота таких корпорацій як Microsoft.

Раніше Фокус писав, що журналісти WP розповіли, як успіхи ЗСУ змінили хід війни. Журналісти заявили, що під час розслідування взяли інтерв'ю у більш ніж 35 осіб, включаючи українських командирів, офіційних осіб у Києві та бойових частинах, а також високопоставлених американських та європейських військових та політичних діячів.

Також повідомлялося, що Єрмак розповів, яким бачить кінець війни в Україні. Під час спілкування з журналістами глава ОП також наголосив, що в майбутньому Володимира Путіна чекає міжнародний трибунал на кшталт Нюрнберзького процесу.

Ще нагадаємо, що США відмовили Україні у постачанні ATACMS, але запропонували альтернативу. За інформацією Politico, український лідер наполягав на передачі ЗСУ танків, винищувачів та ракет. Проте президент США погодився лише на постачання ППО Patriot та нових високоточних бомб.