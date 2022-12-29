"Ми задаємо тренд": Єрмак розповів, яким бачить кінець війни в Україні (відео)

Під час спілкування із журналістами глава ОП також підкреслив, що в майбутньому на Володимира Путіна чекає міжнародний трибунал на кшталт Нюрнберзького процесу.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що після завершення війни Україна займе лідерську позицію у регіоні, а президент Російської Федерації Володимир Путін має постати перед судом. Про це Глава ОП розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Єрмак прокоментував слова колишнього державного секретаря США Генрі Кісінджера про те, що Росія має розпадатися контрольовано та бажано, щоб Володимир Путін деякий час був би при владі.

"Ми задаємо тренд. Незважаючи на те, що в нас триває війна, ми є лідерами у нашому регіоні. Я впевнений, що так буде і після війни", — відповів Єрмак.

На думку глави ОП, Україна продовжить ставати сильнішою і звільняти свої території аж до встановлення миру на її умовах. Єрмак згадав, що українське бачення завершення війни було чітко озвучене Володимиром Зеленським на саміті G20 в Індонезії.

Андрій Єрмак також зазначив, що згаданий сценарій припинення війни підтримується міжнародною спільнотою. Політик наголосив, що Україна готова до завершення бойових дій, проте за умови дотримання її основних вимог.

"Що таке українські умови? Це стовідсоткове повернення нашої територіальної цілісності, компенсація всього того, що загарбники зробили з нашою країною, повернення всіх наших людей, повернення наших дітей, яких незаконно депортували тисячами", — пояснює Єрмак.

[ + – ] Андрій Єрмак розповів про сценарії закінчення війни та долю Путіна. Дивитися 19:34 та 1:06:03

Наталія Мосейчук також поцікавилася у голови ОП, чи мають союзники України уявлення про те, як закінчить Володимир Путін і чи готові вони до діалогу на цю тему.

"Мені здається, що його доля нікого не цікавить. Ми говоримо про трибунал. Розмірковувати про те, що він думає? Навіщо вигадувати чи читати коментарі російських політиків", — відповів політик.

Єрмак також порівняв нинішній режим Кремля із фашизмом і зазначив, що реакцією на агресію РФ проти України має стати міжнародний трибунал за прикладом Нюрнберзького процесу.

Раніше Андрій Єрмак розкритикував рішення Європейського Союзу про введення "стелі цін" на газ із Російської Федерації $60 за барель. На думку глави Офісу президента, подібне обмеження не принесе Росії суттєвої шкоди.

Ще Фокус писав про те, що конгресвумен Вікторія Спартц звинуватила голову ОП Андрія Єрмака у переслідуванні та називає його "де-факто президентом України". Вона також звернулася до ФБР із проханням провести розслідування щодо можливих спроб втручання у її вибори з боку української влади.