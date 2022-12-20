Конгресвумен Спартц поскаржилася у ФБР на спроби втручання у вибори з боку України

Спартц звинувачує голову ОП Андрія Єрмака у переслідуванні та називає його "де-факто президентом України". Також американська політикиня звернула увагу на білборди зі своїм зображенням у Хмельницькій області.

Related video

Конгресвумен Вікторія Спартц надіслала листа директору ФБР Крістоферу Рею з проханням провести розслідування з приводу можливих спроб втручання у її вибори з боку української влади. Про це вона написала у себе у Twitter.

Причиною звернення Спартц стали білборди, встановлені у Хмельницькій області. На них розміщено її офіційний портрет із сайту Конгресу США, а також вказано ім'я та фраза "Наш президент повинен очищати агентів ФСБ Росії на будь-яких посадах".

У своєму листі Спартц просить розібратися, чи є такі дії "змовою, яку контролювали члени Офісу президента України або якісь інші іноземні діячі в Україні".

[ + – ] Білборд із Вікторією Спартц у Хмельницькій області

За її словами, голова ОП Андрій Єрмак (якого сама Спартц називає "де-факто президентом України") негативно відреагував на її листи і нібито почав проти неї "масштабну наклепницьку кампанію". Внаслідок цього українські "підконтрольні уряду" ЗМІ стали зображати її як "російську колабораціоністку".

За її словами, всім, хто хотів з нею зустрітися, "погрожували кримінальним переслідуванням" та залякували через СБУ під час її візитів до України цієї осені.

Як наголошує Спартц, відправляючи листи до адміністрації Байдена, вона лише хотіла "виконати свій конституційний обов'язок" щодо нагляду за витратами виконавчої влади.

Нагадаємо, Вікторія Спартц у липні звинуватила Україну в неготовності до війни з РФ. За її словами, громадяни країни поводяться так, ніби війни у країні немає. Також Спартц переймалася контролем за озброєнням, яке США постачають в Україну.

Білий дім, зі свого боку, запевнив, що не диктує Україні, як використовувати отримане від США озброєння.