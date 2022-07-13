Відповімо письмово: Білий дім відреагував на звинувачення Спартц у бік України

Білий дім запевнив, що не диктує Україні, як використовувати отримане від США озброєння. Однак попросили "не забігати наперед" у питанні листування з конгресвумен.

У Білому домі пообіцяли відповісти на звернення конгресумен українського походження Вікторії Спартц, яка днями публічно звинуватила голову Офісу президента Андрія Єрмака у можливих зв'язках з Росією. Про це повідомляє "Голос Америки".

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За словами координатора Ради з нацбезпеки США та стратегічних комунікацій Джона Кірбі, Білий дім відповість конгресвумен належним чином.

"Я не забігатиму наперед з листуванням з цього приводу", — сказав Кірбі.

Він також наголосив, що США зосереджені на спілкуванні з українцями на всіх рівнях, рівнях помічників, і аж до президента Зеленського, щоб переконатися, що вони розуміють наші потреби.

"Ми не диктуємо, як вони (українці, — ред.) повинні використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою. Але вони також нам казали, що поділяють стурбованість щодо підзвітності та нагляду, і готові працювати з нами над цим", — підсумував координатор Ради з національної безпеки США.

Нагадаємо, раніше Вікторія Спартц звинуватила Україну в неготовності до війни з Росією. На її думку, кожен має "стати на військові рейки".

А трохи раніше Спартц критикувала главу США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського за повільну відповідь російському агресору.