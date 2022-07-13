Ответим в письменном виде: Белый дом отреагировал на обвинения Спартц в сторону Украины

Белый дом заверил, что не диктует Украине, как использовать полученное от США вооружение. Однако попросили "не забегать наперед" в вопросе переписки с конгрессвумен.

В Белом доме пообещали ответить на обращение конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц, которая на днях публично обвинила главу Офиса президента Андрея Ермака в возможных связях с Россией. Об этом сообщает "Голос Америки".

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По словам координатора Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джона Кирби, Белый дом ответит конгрессвумен должным образом.

"Я не буду забегать наперед с перепиской по этому поводу", — сказал Кирби.

Он также особо подчеркнул, что США сосредоточены на общение с украинцами на всех уровнях, уровнях помощников, и вплоть до президента Зеленского, чтобы убедиться, что они понимаем наши потребности.

"Мы не диктуем, как они (украинцы, — ред.) должны использовать каждую единицу оборудования на поле боя. Но они также нам говорили, что разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора, и готовы работать с нами над этим", — подытожил координатор Совета по нацбезопасности США.

Напомним, ранее Виктория Спартц обвинила Украину в неготовности к войне с Россией. По ее мнению, каждый обязан "встать на военные рельсы".

А несколько ранее Спартц критиковала главу США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского за медленный ответ российскому агрессору.