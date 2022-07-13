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Ответим в письменном виде: Белый дом отреагировал на обвинения Спартц в сторону Украины

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сша фото, белый дом, вашингтон фото
В Белом доме пообещали ответить конгрессвумен Виктории Спартц на ее претензии по поводу Украины

Белый дом заверил, что не диктует Украине, как использовать полученное от США вооружение. Однако попросили "не забегать наперед" в вопросе переписки с конгрессвумен.

В Белом доме пообещали ответить на обращение конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц, которая на днях публично обвинила главу Офиса президента Андрея Ермака в возможных связях с Россией. Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам координатора Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джона Кирби, Белый дом ответит конгрессвумен должным образом.

"Я не буду забегать наперед с перепиской по этому поводу", — сказал Кирби.

Он также особо подчеркнул, что США сосредоточены на общение с украинцами на всех уровнях, уровнях помощников, и вплоть до президента Зеленского, чтобы убедиться, что они понимаем наши потребности.

"Мы не диктуем, как они (украинцы, — ред.) должны использовать каждую единицу оборудования на поле боя. Но они также нам говорили, что разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора, и готовы работать с нами над этим", — подытожил координатор Совета по нацбезопасности США.

Напомним, ранее Виктория Спартц обвинила Украину в неготовности к войне с Россией. По ее мнению, каждый обязан "встать на военные рельсы".

А несколько ранее Спартц критиковала главу США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского за медленный ответ российскому агрессору.