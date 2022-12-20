Конгрессвумен Спартц пожаловалась в ФБР на попытки вмешательства в выборы со стороны Украины

Спартц обвиняет главу ОП Андрея Ермака в преследовании и называет его "де-факто президентом Украины". Также американский политик обратила внимание на билборды со своим изображением в Хмельницкой области.

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Конгрессвумен Виктория Спартц направила письмо директору ФБР Кристоферу Рэю с просьбой провести расследование по поводу возможных попыток вмешательства в ее выборы со стороны украинской власти. Об этом она написала у себя в Twitter.

Причиной обращения Спартц стали билборды, установленные в Хмельницкой области. На них размещен ее официальный портрет с сайта Конгресса США, а также указано имя и фраза "Наш президент должен очищать агентов ФСБ России на любых должностях".

В своем письме Спартц просит разобраться, являются ли подобные действия "сговором, который контролировался членами Офиса президента Украины или какими-то другими иностранными деятелями в Украине".

[ + – ] Билборд с Викторией Спартц в Хмельницкой области

По ее словам, глава ОП Андрей Ермак (которого сама Спартц называет "де-факто президентом Украины") негативно отреагировал на ее письма и якобы начал против нее "масштабную клеветническую кампанию". В результате этого украинские "подконтрольные правительству" СМИ стали изображать ее как "российскую коллаборационистку".

По ее словам, всем, кто хотел с ней встретиться, "угрожали уголовным преследованием" и запугивали через СБУ во время ее визитов в Украину этой осенью.

Как подчеркивает Спартц, отправляя письма в администрацию Байдена, она лишь хотела "исполнить свой конституционный долг" по надзору за расходами исполнительной власти.

Напомним, Виктория Спартц в июле обвинила Украину в неготовности к войне с РФ. По ее словам, граждане страны ведут себя так, будто войны в стране нет. Также Спартц беспокоилась о контроле за вооружением, которое США поставляют в Украину.

Белый дом, в свою очередь, заверил, что не диктует Украине, как использовать полученное от США вооружение.