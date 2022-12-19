Має бути ембарго: Єрмак пояснив, що не так із ціною на російський газ

Глава Офісу президента вважає, що ціна близько 2000 євро за 1 тис. кубометрів газу не принесе Росії відчутної шкоди, як слід було б очікувати.

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Андрій Єрмак розкритикував рішення Європейського Союзу про запровадження "стелі цін" на газ із Російської Федерації. Про це глава Офісу президента написав у своєму телеграм-каналі.

"Стеля цін на російський газ... Має бути ембарго, якщо ми насправді виступаємо за справедливість", — написав Єрмак.

Ембарго — це торгово-економічні обмеження, накладені державою як санкції щодо іншої держави.

Як Євросоюз раніше встановив "стелю цін" на російську нафту

У четвер, 1 грудня, Євросоюз встановив нову ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Європейська комісія у четвер, 1 грудня, звернулася до 27 держав-членів блоку із проханням затвердити стелю цін на російську нафту. Цей обмежувальний захід повинен призвести до того, що ціни на російську нафту будуть значно нижчими від міжнародного еталона Brent, який у четвер торгується на рівні близько $88 за барель.

Наприкінці дня стало відомо, що країни ЄС заздалегідь узгодили ліміт цін на нафту з Росії на рівні $60. Крім того, розроблений додатковий механізм коригування, який повинен тримати граничну ціну на російську нафту на рівні як мінімум на 5% нижче від ринкової.

Процес гальмувала Польща, яка наполягала на ціні близько 30 доларів за барель. Однак пізніше Варшава погодилася на ціну, схвалену більшістю країн-членів Євросоюзу.

У вівторок, 13 грудня, ЗМІ повідомили, що у відповідь на це Кремль планують заборонити продаж нафти, якщо:

у контракті як одержувач зазначена країна, що приєдналася до стелі;

якщо контракті стеля ціни нафту фігурує як умова, чи встановлюються референтні ціни, рівні стелі (його встановили на позначці 60 доларів за барель).

Нагадаємо, країни Європейського Союзу дійшли компромісу щодо встановлення стелі цін на газ у розмірі 180 євро/мегават-годину, що становить близько 2000 євро за 1 тис. кубометрів газу. Обмеження набуде чинності 15 лютого 2023 року.

Фокус також писав, що 5 грудня почало діяти нафтове ембарго на постачання російської нафти до Європи. Ціну на нафту з РФ обмежили близько 60 доларів за барель.