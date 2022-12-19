Країни ЄС встановили ціновий поріг на газ: ЗМІ дізналися деталі

За інформацією журналістів, обмеження набудуть чинності, якщо ціни на голландському газовому хабі TTF протягом трьох днів будуть на рівні 2000 євро за 1 тис. кубометрів газу.

Related video

Країни Європейського Союзу дійшли компромісу щодо встановлення стелі цін на газ у розмірі 180 євро/мегават-годину, що становить близько 2000 євро за 1 тис. кубометрів газу. Обмеження набуде чинності 15 лютого 2023 року. Про це пише видання Reuters із посиланням на документ.

Повідомляється, що близько 12 країн, включаючи Бельгію, Польщу та Грецію, виступили за обмеження цін на газ нижче 200 євро/МВт-год, щоб впоратися з високими цінами на енергоносії. Зокрема подорожчання блакитного палива призвело до збільшення тарифів на електрику та спровокували рекордно високу інфляцію в Європі.

Водночас Німеччина, Нідерланди та Австрія наполягали на вищому ціновому порозі. Вони побоюються, що обмеження призведуть до скорочення постачання газу. Крім того, ці країни хочуть, щоб дія стелі цін автоматично скасовувалась, "якщо це призведе до непередбачених негативних наслідків".

"Обмеження вводитиметься, якщо ціни на голландському газовому хабі Title Transfer Facility (TTF) за фронт-місячним контрактом перевищать 180 євро за мегават-годину протягом трьох днів. Це набагато нижче 275 євро/МВт-год, спочатку запропонованих Європейською комісією минулого місяця", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, 1 грудня Євросоюз встановив нову ціну на російську нафту на рівні $60 за барель.

13 грудня ЗМІ повідомляли, що у відповідь на це Кремль планують заборонити продаж нафти, якщо: