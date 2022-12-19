Страны ЕС установили ценовой порог на газ: СМИ узнали детали
По информации журналистов, ограничения вступят в силу, если цены на голландском газовом хабе TTF в течение трех дней будут на уровне 2000 евро за 1 тыс. кубометров газа.
Страны Европейского Союза пришли к компромиссу в вопросе установления потолка цен на газ в размере 180 евро/мегаватт-час, что составляет около 2000 евро за 1 тыс. кубометров газа. Ограничение вступит в силу 15 февраля 2023 года. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на документ.
Сообщается, что около 12 стран, включая Бельгию, Польшу и Грецию, выступили за ограничения цен на газ ниже 200 евро/ МВтч, чтобы справится с высокими ценами на энергоносители. В частности, подорожание голубого топлива привело к увеличению тарифов на электричество и спровоцировали рекордно высокую инфляцию в Европе.
В то же время Германия, Нидерланды и Австрия настаивали на более высоком ценовом пороге. Они опасаются, что ограничения приведут к сокращению поставок газа. Кроме того, эти страны хотят, чтобы действие потолка цен автоматически отменялось, "если это приведет к непредвиденным негативным последствиям".
"Ограничение будет вводиться, если цены на голландском газовом хабе Title Transfer Facility (TTF) по фронт-месячному контракту превысят 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней. Это гораздо ниже 275 евро/МВтч, первоначально предложенных Европейской комиссией в прошлом месяце.", — пишут журналисты.
Напомним, 1 декабря Евросоюз установил новую цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
13 декабря СМИ сообщали, что в ответ на это Кремль планируют запретить продажу нефти, если:
- в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку;
- если в контракте потолок цен на нефть фигурирует как условие, либо устанавливаются референтные цены, равные потолку (его установили на отметке 60 долларов за баррель).