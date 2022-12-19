Страны ЕС установили ценовой порог на газ: СМИ узнали детали

По информации журналистов, ограничения вступят в силу, если цены на голландском газовом хабе TTF в течение трех дней будут на уровне 2000 евро за 1 тыс. кубометров газа.

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Страны Европейского Союза пришли к компромиссу в вопросе установления потолка цен на газ в размере 180 евро/мегаватт-час, что составляет около 2000 евро за 1 тыс. кубометров газа. Ограничение вступит в силу 15 февраля 2023 года. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на документ.

Сообщается, что около 12 стран, включая Бельгию, Польшу и Грецию, выступили за ограничения цен на газ ниже 200 евро/ МВтч, чтобы справится с высокими ценами на энергоносители. В частности, подорожание голубого топлива привело к увеличению тарифов на электричество и спровоцировали рекордно высокую инфляцию в Европе.

В то же время Германия, Нидерланды и Австрия настаивали на более высоком ценовом пороге. Они опасаются, что ограничения приведут к сокращению поставок газа. Кроме того, эти страны хотят, чтобы действие потолка цен автоматически отменялось, "если это приведет к непредвиденным негативным последствиям".

"Ограничение будет вводиться, если цены на голландском газовом хабе Title Transfer Facility (TTF) по фронт-месячному контракту превысят 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней. Это гораздо ниже 275 евро/МВтч, первоначально предложенных Европейской комиссией в прошлом месяце.", — пишут журналисты.

Напомним, 1 декабря Евросоюз установил новую цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

13 декабря СМИ сообщали, что в ответ на это Кремль планируют запретить продажу нефти, если: