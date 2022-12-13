План уже готов: в России придумали, как ответить Европе за потолок цен на нефть

По предварительной информации, указ вступит в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 июля следующего года с возможностью продления.

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В Кремле определились с ответными мерами за введение потолка цен на нефть, которая экспортируется из РФ. Проект указа президента России Владимира Путина еще будут дорабатывать, но журналистам уже стали известны подробности реакции Москвы на международные санкции. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, по информации журналистов, власти планируют запретить продажу нефти при следующих условиях:

если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку;

если в контракте потолок цен на нефть фигурирует как условие, либо устанавливаются референтные цены, равные потолку (его установили на отметке 60 долларов за баррель).

Также в проекте есть условие, что правительство при определенных условиях будет разрешать компаниям обходить любые запреты на проведение сделок. Кроме того, действие указа не будет распространяться на соглашения, заключенные до 5 декабря — с этого дня действует потолок цен на нефть.

По предварительной информации, указ вступит в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 июля следующего года с возможностью продления.

Напомним, 5 декабря начало действовать нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель.

Президент Украины Владимир Зеленский был недоволен столь низким потолком цены на нефть. Россия, по его расчетам, будет зарабатывать на продаже нефти около 100 млрд долларов за 1 год.

Ранее также сообщалось, в Минэкономики говорят, что Украина намерена добиться пересмотра уровня ограничения цен – снижения до 30-35 долл.