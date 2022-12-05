Нефтяное эмбарго стран Запада против России вступило в силу: какие изменения ждут рынок

Потолок цен на российскую нефть установлен на уровне 60 долларов за баррель, его будут пересматривать каждые 2 месяца. РФ пытается покрыть убытки экспортом нефтепродуктов в Китай и Индию.

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Нефтяное эмбарго на морские поставки российской нефти в Евросоюз вступило в силу с 5 декабря. Потолок цен на нефть из России установили на уровне 60 долларов за баррель, сообщила Еврокомиссия.

Евросоюз, G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть еще 2 декабря. Компании указанных стран теперь не смогут оказывать брокерские, страховые и другие услуги для морской перевозки нефти из РФ в третьи страны, если ее не продали по цене ниже потолка.

Если физлица или компании нарушат это правило, они рискуют попасть под санкции. Болгария продолжит получать нефть и нефтепродукты из РФ морем до конца 2024 года, а Хорватия — до конца 2023-го закупать газойль (продукт переработки нефти).

[ + – ] Лимиты цен на нефть из РФ будут пересматривать каждые 2 месяца Фото: ТАСС

Ценовые лимиты на российскую нефть будут пересматривать каждые два месяца для адекватной реакции на рыночную ситуацию. Новые пределы высчитают из расчета на 5% ниже среднерыночной цены российской нефти и нефтепродуктов на основе данных Международного энергетического агентства, пишет Bloomberg.

ТАСС со ссылкой на данные агентства Argus сообщил об отказе большинства европейских стран от морских поставок нефти из РФ еще до ввода эмбарго. Объем морского импорта в ЕС в октябре этого года снизился в 2 раза — до 770 тыс. баррелей по сравнению с 1,6 млн баррелей в январе прошлого года.

Россия переориентировала нефтяные потоки на Азию

Вице-президент компании Argus по консалтингу в СНГ Сергей Агибалов подчеркивает успех российских компаний в переориентации потоков на Азию. До начала полномасштабной войны в Украине около 85% морских поставок нефти в Европу приходилось на Россию. Сейчас Москва пытается переориентировать экспорт на другие рынки, в частности, Китай и Индию, отмечают аналитики.

Россия, по данным Bloomberg, уже продает нефть со скидкой. Нефть Urals упала до 45,31 доллара за баррель на прошлой неделе.

[ + – ] Нефть марки Urals упала до 45,31 доллара за баррель

Страны ЕC планируют с 5 февраля следующего года запретить покупку нефтепродуктов в России.

Напомним, что перевозка российской нефти из Балтийского моря в Индию взлетела в цене с 11,5 млн до 15 млн долларов для партии поставок после 5 декабря. Владельцы танкеров поднимают ценовые ставки за риск.

Болгария еще в ноябре договорилась с российским нефтяным гигантом "Лукойл" покупать нефтепродукты в обход европейского эмбарго. Власти страны ожидают, что такая договоренность принесет в бюджет 350 млн евро.

Фокус ранее писал о вводе Евросоюзом 8-го пакета санкций против России в октябре. Данный пакет позволил выработать основы для нефтяного эмбарго.