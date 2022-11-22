В обход эмбарго: Болгария договорилась с "Лукойлом" о поставках нефтепродуктов из РФ

Сделка со страной-агрессором, по расчетам болгарского правительства, принесет в государственный бюджет 350 млн евро.

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Правительство Болгарии договорилось с "Лукойлом" экспортировать российские нефтепродукты в страны ЕС в обход эмбарго. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам экономической политики Христо Алексеев.

По его словам, Болгария приняла предложение "Лукойла" о продолжении экспорта российских нефтепродуктов в страны ЕС в обход действующего эмбарго.

Сделка, как утверждает Христо Алексеев, будет действовать до 2024 года с учетом уплаты налогов в полном объеме.

Вице-премьер-министр, комментируя соглашение с российским "Лукойлом", также сообщил, что договоренность принесет в бюджет Болгарии дополнительные 350 млн евро.

"Сегодня мы достигли очень важного шага — с 1 января 2023 года "Лукойл" переведет все производство, доходы и налоги на уплату в Болгарию, а не как это было ранее — в Нидерландах или Швейцарии. В течение недели, после того как Болгария примет соответствующие правовые акты, руководство "Лукойла" примет решение о переходе на схему, при которой он будет переводить свою реальную прибыль от переработки нефти в Болгарию", — добавил Алексеев.

Издание Euroactiv отмечает, что сделка Болгарии и "Лукойла" о продолжении экспорта нефтепродуктов может стать прецедентом, который в будущем позволит России обходить нефтяное эмбарго, введенное руководством Европейского Союза.

Отметим, что в ноябре был зафиксирован рост экспорта российского дизельного топлива в страны ЕС. Кремль, несмотря на несколько пакетов санкций, по-прежнему остается крупнейшим поставщиком ДТ на континенте, а увеличие объемов поставок объясняется тем, что Москва пытается получить прибыль до начала действия эмбарго.

Также Bloomberg в своей статье рассказывал, кто продолжает сотрудничать с Россией в сфере поставок нефтепродуктов за две недели до вступления в силу эмбарго.