В обхід ембарго: Болгарія домовилася з "Лукойлом" про постачання нафтопродуктів із РФ

Угода з країною-агресором, за розрахунками болгарського уряду, принесе до державного бюджету 350 млн євро.

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Уряд Болгарії домовився з "Лукойлом" експортувати російські нафтопродукти до країн ЄС в обхід ембарго. Про це заявив віцепрем'єр-міністр із питань економічної політики Христо Алексєєв.

За його словами, Болгарія прийняла пропозицію "Лукойлу" про продовження експорту російських нафтопродуктів до країн ЄС в обхід ембарго, що діє.

Угода, як стверджує Христо Алексєєв, діятиме до 2024 року з урахуванням сплати податків у повному обсязі.

Віцепрем'єр-міністр, коментуючи угоду з російським "Лукойлом", також повідомив, що домовленість принесе до бюджету Болгарії додаткові 350 млн євро.

"Сьогодні ми досягли дуже важливого кроку — з 1 січня 2023 року "Лукойл" переведе все виробництво, доходи та податки на сплату до Болгарії, а не як це було раніше — у Нідерландах чи Швейцарії. Протягом тижня, після того, як Болгарія прийме відповідні правові акти, керівництво "Лукойлу" ухвалить рішення про перехід на схему, за якої він переводитиме свій реальний прибуток від переробки нафти до Болгарії", — додав Алексєєв.

Видання Euroactiv зазначає, що угода Болгарії та "Лукойлу" про продовження експорту нафтопродуктів може стати прецедентом, який у майбутньому дозволить Росії обходити нафтове ембарго, запроваджене керівництвом Європейського Союзу.

Зазначимо, що у листопаді зафіксовано зростання експорту російського дизельного палива до країн ЄС. Кремль, попри кілька пакетів санкцій, залишається найбільшим постачальником ДП на континенті, а збільшення обсягів поставок пояснюється тим, що Москва намагається отримати прибуток до початку дії ембарго.

Також Bloomberg у своїй статті розповідав, хто продовжує співпрацювати з Росією у сфері постачання нафтопродуктів за два тижні до набуття чинності ембарго.