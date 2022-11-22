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Економіка

Непотрібна нафта агресора: як Росія втрачає ринок збуту в Європі та хто ще торгує з РФ

нафту, постачання нафти, російська нафта, ембарго на російську нафту
Європа відмовилася від російської нафти ще до ембарго

За інформацією Bloomberg, зниження поставок, що продовжується, призвело до падіння нафтових доходів Росії "до найнижчого рівня з початку січня".

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Ще за два тижні до набуття чинності ембарго на перевезення нафти морським шляхом Росія втратила понад 90% свого ринку збуту в північних країнах ЄС. Про це повідомляє Bloomberg.

У виданні підрахували, що до вторгнення в Україну Москва відправляла в північні країни Євросоюзу по 1,2 млн барелів нафти на добу. Але станом на листопад, тобто лише через дев'ять місяців, поставки "чорного золота" становлять 95 тис. барелів, а єдиним пунктом, що її приймає, є Роттердам.

"Литва, Франція та Німеччина припинили такий імпорт кілька місяців тому. Польща зробила так само у вересні", – йдеться у повідомленні Bloomberg.

Зазначається, що частину постачань Росія перенаправила в Азію через балтійські порти, а індійські нафтопереробники розкуповують барелі, щоб скористатися пільговим періодом, запропонованим США та Великою Британією, який, як очікується, прийме ЄС.

До того ж загальний обсяг постачання російської нафти скотився до 9-тижневого мінімуму в 2,67 млн ​​барелів на день "за сім днів до 18 листопада". А загалом зниження поставок, що продовжується, призвело до падіння нафтових доходів Росії "до найнижчого рівня з початку січня".

Раніше Bloomberg повідомляв, що Туреччина з 1 грудня 2022 року перевірятиме страхування у танкерів із нафтою, що рухаються через протоки Босфор і Дарданелли. Очікується, що це рішення може ще більше знизити потік російської нафти.

Цікаво, що Туреччина в такий спосіб хоче дотримуватися введених проти Росії санкцій Європейського союзу, хоча сама країна не є учасником міжнародних обмежень проти Кремля.

Як повідомляв Фокус, Україна з 1 січня має намір підвищити вартість транзиту російської нафти по трубопроводу "Дружба" у відповідь на атаки армії РФ на енергетичну інфраструктуру України та збільшення витрат на гарантування безпеки фахівців.