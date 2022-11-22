Непотрібна нафта агресора: як Росія втрачає ринок збуту в Європі та хто ще торгує з РФ

За інформацією Bloomberg, зниження поставок, що продовжується, призвело до падіння нафтових доходів Росії "до найнижчого рівня з початку січня".

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Ще за два тижні до набуття чинності ембарго на перевезення нафти морським шляхом Росія втратила понад 90% свого ринку збуту в північних країнах ЄС. Про це повідомляє Bloomberg.

У виданні підрахували, що до вторгнення в Україну Москва відправляла в північні країни Євросоюзу по 1,2 млн барелів нафти на добу. Але станом на листопад, тобто лише через дев'ять місяців, поставки "чорного золота" становлять 95 тис. барелів, а єдиним пунктом, що її приймає, є Роттердам.

"Литва, Франція та Німеччина припинили такий імпорт кілька місяців тому. Польща зробила так само у вересні", – йдеться у повідомленні Bloomberg.

Зазначається, що частину постачань Росія перенаправила в Азію через балтійські порти, а індійські нафтопереробники розкуповують барелі, щоб скористатися пільговим періодом, запропонованим США та Великою Британією, який, як очікується, прийме ЄС.

До того ж загальний обсяг постачання російської нафти скотився до 9-тижневого мінімуму в 2,67 млн ​​барелів на день "за сім днів до 18 листопада". А загалом зниження поставок, що продовжується, призвело до падіння нафтових доходів Росії "до найнижчого рівня з початку січня".

Раніше Bloomberg повідомляв, що Туреччина з 1 грудня 2022 року перевірятиме страхування у танкерів із нафтою, що рухаються через протоки Босфор і Дарданелли. Очікується, що це рішення може ще більше знизити потік російської нафти.

Цікаво, що Туреччина в такий спосіб хоче дотримуватися введених проти Росії санкцій Європейського союзу, хоча сама країна не є учасником міжнародних обмежень проти Кремля.

Як повідомляв Фокус, Україна з 1 січня має намір підвищити вартість транзиту російської нафти по трубопроводу "Дружба" у відповідь на атаки армії РФ на енергетичну інфраструктуру України та збільшення витрат на гарантування безпеки фахівців.