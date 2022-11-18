Удар у спину: хто із союзників Кремля вирішив знищити нафтові прибутки РФ

За даними Bloomberg, Росія протягом останніх пів року щодня відвантажувала майже 650 тис. барелів нафти через свій чорноморський порт "Новоросійськ".

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З 1 грудня Туреччина перед тим, як пропускати танкери з нафтою до проток Босфор і Дарданелли, вимагатиме у судів страховку. Це може ще більше обмежити постачання російського "чорного золота", пише Bloomberg.

Відповідний циркуляр щодо вимоги до судів надати страховку на конкретний рейс ухвалили в Міністерстві транспорту Туреччини. За словами директора турецької установи, яка займається контролем морських перевезень, мотивом нової заборони з боку Туреччини було дотримання санкцій Євросоюзу проти Росії, хоча Анкара не є їхнім учасником.

Зазначається, що після того, як 5 грудня Європейський Союз і Великобританія запровадять додаткові обмеження на торгівлю з Росією, танкерам, які перевозять російську нафту, буде дуже складно отримати страховку.

За даними Bloomberg, Росія протягом останніх пів року щодня відвантажувала майже 650 тис. барелів нафти через свій чорноморський порт "Новоросійськ". Найближчий російський порт експортував майже 1,3 млн барелів нафти на день з Казахстану.

Раніше стало відомо, що в умовах антиросійських санкцій світові нафтові трейдери та компанії власники танкерів створюють величезний "тіньовий флот" для транспортування російської нафти. Відомо, що компанії власники танкерів активно купують судна для формування логістичних ланцюжків, які в умовах санкцій допомагатимуть Росії експортувати нафту.

Нагадаємо також, що ЄС та країни G7 з 5 грудня заборонять банкам, страховим компаніям та портам фінансувати купівлю та продаж нафти з Росії, страхувати вантажі на суднах або вивантажувати їх, якщо ціна нафти на борту судна перевищує рівень, встановлений ЄС. Це має вплинути на обсяги експорту нафти морським шляхом із РФ, відповідно, знизивши валютний виторг агресора від поставок "чорного золота".