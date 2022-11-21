Встигнути до ембарго: Росія нарощує експорт дизельного палива в країни ЄС

Хоча залежність Європи від російського палива знизилася більш ніж на 50% після лютневого вторгнення Москви в Україну, Росія, як і раніше, залишається найбільшим постачальником дизельного палива на континенті.

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Із 1 по 12 листопада 2022 року в регіоні Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA) завантажували для зберігання 215 тисяч барелів дизельного палива з Росії на добу — це на 126% більше, ніж у жовтні. Про це пише видання Reuters.

Так Європа намагається запастися російським дизельним паливом до ембарго на імпорт російських нафтопродуктів, яке почне діяти з 5 лютого 2023 року. Також Європа досі зазнає дефіциту в альтернативних джерелах, тому країни Євросоюзу продовжують залежати від російських нафтопродуктів.

Хоча залежність Європи від російського палива впала більш ніж на 50% після лютневого вторгнення Москви в Україну, Росія, як і раніше, залишається найбільшим постачальником дизельного палива на континенті: російське дизельне паливо становило 44% від загального обсягу імпорту палива в Європу в листопаді порівняно з 39% в жовтні.

Як розповів Reuters аналітик FGE з ринку переробки Юджин Лінделл, після ембарго європейцям необхідно забезпечити близько 500-600 тисяч барелів на день дизельного палива, щоб замінити постачання з Москви.

"Заміщення надходитиме зі США, а також на схід від Суеца, насамперед із Близького Сходу й Індії", — зазначив Юджин Лінделл.

Нагадаємо, перед ембарго на постачання нафти російський експорт досяг п'ятимісячного максимуму. Так, вантажопотік із РФ зріс до 3,6 млн барелів — це найвищий показник на добу з початку червня 2022 року.

Також Фокус із посиланням на іноземні ЗМІ повідомляв, що Росія, як і раніше, отримує рекордний прибуток від викопного палива, завдяки чому може собі дозволити фінансувати війну в Україні.