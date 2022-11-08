Ембарго все ближче: Росія продає все більше нафти, експорт досяг п'ятимісячного максимуму

Вантажопотік з РФ зріс до 3,6 млн барелів — це найвищий показник на добу з початку червня 2022 року.

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Росія збільшила обсяг постачання нафти морем, оскільки часу для суден, що залишають порти Балтійського та Арктичного регіонів, щоб досягти ключових пунктів призначення до того, як санкції ЄС набудуть чинності, залишається дедалі менше. Про це пише видання Bloomberg.

Вантажопотік з РФ зріс до 3,6 млн барелів — це найвищий показник на добу з початку червня 2022 року. Водночас менш волатильний чотиритижневий середній показник також зріс, досягнувши максимуму з серпня. Найбільше зростання, як в об'ємному, так і у відсотковому вираженні, відбулося у постачанні з арктичного термінала Мурманська.

"З Мурманська доставка до пункту призначення в Азії займає більше часу, ніж якщо судна виходять із терміналів на Балтиці або в Чорному морі. Такий стрибок може зобразити прагнення доставити нафту до того, як санкції ЄС не дозволять кораблям блоку перевозити російську нафту та заборонять надавати страхові та інші послуги решті флоту", — пише Bloomberg.

Водночас екіпажі танкерів, які перевозять нафту країни-агресора, починають обережно вибирати пункти призначення. Як зазначає Bloomberg, дедалі більше суден залишають російські порти, не повідомляючи про кінцевий порт розвантаження.

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року країни G7 збираються запровадити обмеження ціни на нафту для Росії. Нафтові санкції можуть стати потужним знаряддям впливу на країну-агресора, вважають опитані Фокусом експерти в огляді "Примус до поразки. Як довго Росія зможе вести війну без нафтодоларів".

Раніше стало відомо, що російська приватна нафтова компанія "Лукойл" знайшла можливість без порушення міжнародних санкцій торгувати своїми нафтопродуктами у США. Поставлених до Америки російських нафтопродуктів вистачить, щоб заправити пальним 7 млн автомобілів.

Фокус із посиланням на іноземні ЗМІ повідомляв, що Росія, як і раніше, отримує рекордний прибуток від викопного палива, завдяки чому може собі дозволити фінансувати війну в Україні.