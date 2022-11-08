Эмбарго все ближе: Россия продает все больше нефти, экспорт достиг пятимесячного максимума

Грузопоток из РФ вырос до 3,6 млн баррелей — это самый высокий показатель в сутки с начала июня 2022 года.

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Россия увеличили объем поставок нефти морем, поскольку времени для судов, покидающих порты Балтийского и Арктического регионов, чтобы достичь ключевых пунктов назначения до того, как санкции ЕС вступят в силу, остается все меньше. Об этом пишет издание Bloomberg.

Грузопоток из РФ вырос до 3,6 млн баррелей — это самый высокий показатель в сутки с начала июня 2022 года. В то же время менее волатильный четырехнедельный средний показатель также вырос, достигнув максимума с августа. Наибольший рост, как в объемном, так и в процентном выражении, произошел в поставках с арктического терминала Мурманска.

"Из Мурманска доставка в пункт назначения в Азии занимает больше времени, чем если суда выходят из терминалов на Балтике или в Черном море. Такой скачок может отражать стремление доставить нефть до того, как санкции ЕС не позволят судам блока перевозить российскую нефть и запретят предоставлять страховые и другие услуги остальному флоту", — пишет Bloomberg.

При этом экипажи танкеров, перевозящих нефть страны-агрессора, начинают осторожничать при выборе пунктов назначения. Как отмечает Bloomberg, все больше судов покидают российские порты, не сообщая о конечном порту выгрузки.

Напомним, с 5 декабря 2022 года страны G7 собираются ввести ограничение цены на нефть для России. Нефтяные санкции могут стать мощным орудием воздействия на страну-агрессора, считают опрошенные Фокусом эксперты в обзоре "Принуждение к поражению. Как долго Россия сможет вести войну без нефтедолларов".

Ранее стало известно, что российская приватная нефтяная компания "Лукойл" нашла возможность без нарушения международных санкций, торговать своими нефтепродуктами в США. Поставленных в Америку российских нефтепродуктов хватит, чтобы заправить горючим 7 млн автомобилей.

Фокус со ссылкой на иностранные СМИ сообщал, что Россия по-прежнему получает рекордную прибыль от ископаемого топлива, благодаря чему может себе позволить финансировать войну в Украине.