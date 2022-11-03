Россияне нашли обход санкциям: как миллионы баррелей российской нефти поставляются в США

По данным The Wall Street Journal, поставки российской нефти не прекращаются с марта 2022 года, и за это время с завода в США было отправлено 5 млн баррелей нефтепродуктов.

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Российская приватная нефтяная компания "Лукойл" нашла возможность без нарушения международных санкций, торговать своими нефтепродуктами в США. Об этом стало известно из расследования издания The Wall Street Journal.

Как сказано в материале, "Лукойл" использует свое предприятие на Сицилии как перевалочный пункт для сырой российской нефти. Там "черное золото" перерабатывают в горючее и в таком виде перенаправляют в Соединенные Штаты Америки.

Сообщается, что возможность поставлять свою нефть за океан у России появилась за счет лазейки в санкционном законодательстве, разрешающей поставки в США российского сырья при условии "превращения его в иностранную продукцию".

Даже при том, что более 90% нефти, которую перерабатывает завод в Сицилии происходит из России, конечная продукция уже считается итальянской и запрет на экспорт на нее не распространяется.

По данным The Wall Street Journal, поставки российской нефти не прекращаются с марта 2022 года, и за это время с завода в США было отправлено 5 млн баррелей нефтепродуктов. Этого хватит, чтобы заправить горючим 7 млн автомобилей.

Кто перевозит российскую нефть

Этим занимаются находящиеся под санкциями США танкеры компании "Совкомфлот". Именно они доставляют нефть морем прямиком на Сицилию. Судна в Италии, как утверждает издание, уже были зафиксированы на многочисленных спутниковых снимках.

Отметим, что совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов с 24 февраля теряет миллиарды долларов из-за западных санкций, связанных с войной России против Украины. Свою яхту Алекперов спрятал от санкций в Черногории.

Цены на нефть: что происходит на рынке?

По данным издания Reuters, нефть марки Brent в четверг, 3 ноября, подешевела на 0,4%, до 95,79 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,7% до 89,40 доллара.

Отмечается, что стоимость нефти дешевеет на фоне повышение процентной ставки в США, которое подтолкнуло доллар к росту и усилило опасения по поводу глобальной рецессии.

Отметим, что ограничение цен для сырой нефти из России, которое вступит в силу с 5 декабря 2022 года, может сократить экспорт "черного золота" из РФ на 2 млн баррелей в сутки. В прогнозе Всемирного банка по рынку сырьевых товаров сказано, что санкции стран большой семерки также могут повлиять на поток нефти из России, но аналитики предупреждают, что для его эффективности необходимо участие крупных развивающихся стран.

Также Фокус рассказывал, что экспорт сырой нефти из России морем снижался в мае, июне и июле, а Китай, Индия и Италия были основными направлениями для поставок российской сырой нефти.