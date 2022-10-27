Нефтяное эмбарго: Всемирный банк спрогнозировал потери России

Санкции стран большой семерки также могут повлиять на поток нефти из России, но аналитики предупреждают, что для его эффективности необходимо участие крупных развивающихся стран.

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Ограничение цен для сырой нефти из России, которое вступит в силу с 5 декабря 2022 года, может сократить экспорт "черного золота" из РФ на 2 млн баррелей в сутки. Об этом сказано в прогнозе Всемирного банка по рынку сырьевых товаров.

Отмечается, что санкции стран большой семерки также могут повлиять на поток нефти из России, но аналитики предупреждают, что для его эффективности необходимо участие крупных развивающихся стран.

В прогнозе Всемирного банка также сказано, что в 2023 году стоимость энергоносителей может снизиться на 11%. Но несмотря на это, цены на энергоносители все равно будут на 75% выше их среднего уровня за последние пять лет.

Ожидается, что в 2023 году сырую нефть марки Brent будут покупать по 92 доллара за баррель — намного дороже пятилетнего среднего показателя в 60 долларов за баррель. В 2024 году стоимость нефти, как прогнозируется, снизится до 80 долларов.

Природный газ и уголь в следующем году тоже подешевеют. Но к 2024 году цены на уголь в Австралии и США удвоятся по сравнению со средним показателем за последние пять лет, в то время как цены на природный газ в Европе могут быть почти в четыре раза выше.

Как ограничение цен на российскую нефть может сдержать агрессора

Желаемый эффект от санкций – лишение агрессора способности финансировать войну. Но некоторые собеседники Фокуса считают, что эффект от санкций не будет быстрым.

Так, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Дмитрий Горюнов напоминает, что у РФ остается еще немало средств, поэтому санкции, скорее, выглядят как средство дополнительного давления на агрессора, а не инструмент для лишения его физической возможности воевать.

Директор специальных проектов НТЦ "Психея "Геннадий Рябцев также считает, что влияние санкций, касающихся нефтегазового сектора, будет отсрочено во времени и проявится не раньше второй половины 2023 года, когда рынок поймет, что нехватка поставок из РФ компенсирована в полном объеме, и мировые цены на нефть пойдут вниз.

"Потенциальное сокращение добычи на 35% повлияет на все связанные отрасли (сервисные, страховые, финансовые компании), а также занятость и социальную сферу в районах добычи нефти, которые будут деградировать", — прогнозирует Рябцев. По словам эксперта, прежде всего, это касается регионов с высокой стоимостью добычи в европейской части РФ (Башкирия, Удмуртия, Татарстан) и территорий, где есть проблемы с качеством сырья.

"Ограничение цен на российскую нефть снизит доходы российского бюджета. Это приведет к сокращению расходов на войну и социальные нужды, что означает меньше ракет и больше недовольных своей жизнью россиян. Следствием станет ослабление российской армии и правительства", – прогнозирует развитие событий основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская.

Ранее Фокус уже писал, что от российской нефти на фоне международных санкций за вторжение в Украину начинают отказываться еще недавние союзники Кремля. Так, закупки нефти из РФ приостановили два крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Индии.