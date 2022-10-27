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Економіка

Нафтове ембарго: Світовий банк спрогнозував втрати Росії

Експорт нафти, санкції проти Росії, російська нафта, стеля цін на російську нафту
Світовий банк спрогнозував втрати Росії від нафтового ембарго ЄС

Санкції країн великої сімки також можуть вплинути на потік нафти з Росії, але аналітики попереджають, що для його ефективності необхідна участь великих країн, що розвиваються.

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Обмеження цін для сирої нафти з Росії, яке набуде чинності з 5 грудня 2022 року, може скоротити експорт "чорного золота" з РФ на 2 млн барелів на добу. Про це йдеться у прогнозі Світового банку щодо ринку сировинних товарів.

Зазначається, що санкції країн великої сімки також можуть вплинути на потік нафти з Росії, але аналітики попереджають, що для його ефективності потрібна участь великих країн, що розвиваються.

У прогнозі Світового банку також сказано, що 2023 року вартість енергоносіїв може знизитися на 11%. Але попри це, ціни на енергоносії все одно будуть на 75% вищими за їхній середній рівень за останні п'ять років.

Очікується, що у 2023 році сиру нафту марки Brent купуватимуть по 92 долари за барель — набагато дорожчі за п'ятирічний середній показник у 60 доларів за барель. 2024 року вартість нафти, як прогнозується, знизиться до 80 доларів.

Природний газ та вугілля наступного року теж подешевшають. Але до 2024 року ціни на вугілля в Австралії та США подвояться, якщо порівняти із середнім показником за останні п'ять років, тоді як ціни на природний газ у Європі можуть бути майже вчетверо вищими.

Як обмеження цін на російську нафту може стримати агресора

Бажаний ефект від санкцій — позбавлення агресора можливості фінансувати війну. Але деякі співрозмовники Фокусу вважають, що ефект від санкцій не буде швидким.

Так, старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) Дмитро Горюнов нагадує, що у РФ залишається ще чимало коштів, тому санкції ймовірніше виглядають як засіб додаткового тиску на агресора, а не інструмент для позбавлення його фізичної можливості воювати.

Директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев також вважає, що вплив санкцій, що стосуються нафтогазового сектора, буде відстрочено в часі і виявиться не раніше від другої половини 2023 року, коли ринок зрозуміє, що нестача поставок з РФ компенсована в повному обсязі, та світові ціни на нафту підуть униз.

"Потенційне скорочення видобутку на 35% вплине на всі пов'язані галузі (сервісні, страхові, фінансові компанії), а також зайнятість та соціальну сферу в районах видобутку нафти, які деградуватимуть", — прогнозує Рябцев. За словами експерта, насамперед це стосується регіонів з високою вартістю видобутку в європейській частині РФ (Башкирія, Удмуртія, Татарстан) та територій, де є проблеми з якістю сировини.

"Обмеження цін на російську нафту знизить доходи російського бюджету. Це призведе до скорочення витрат на війну та соціальні потреби, що означає менше ракет і більше незадоволених своїм життям росіян. Наслідком стане ослаблення російської армії та уряду", — прогнозує розвиток подій засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська.

Раніше Фокус уже писав, що від російської нафти на фоні міжнародних санкцій за вторгнення в Україну починають відмовлятися ще нещодавні союзники Кремля. Так, закупівлі нафти з РФ призупинили два найбільші нафтопереробні заводи в Індії.