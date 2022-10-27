Нафтове ембарго: Світовий банк спрогнозував втрати Росії

Санкції країн великої сімки також можуть вплинути на потік нафти з Росії, але аналітики попереджають, що для його ефективності необхідна участь великих країн, що розвиваються.

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Обмеження цін для сирої нафти з Росії, яке набуде чинності з 5 грудня 2022 року, може скоротити експорт "чорного золота" з РФ на 2 млн барелів на добу. Про це йдеться у прогнозі Світового банку щодо ринку сировинних товарів.

Зазначається, що санкції країн великої сімки також можуть вплинути на потік нафти з Росії, але аналітики попереджають, що для його ефективності потрібна участь великих країн, що розвиваються.

У прогнозі Світового банку також сказано, що 2023 року вартість енергоносіїв може знизитися на 11%. Але попри це, ціни на енергоносії все одно будуть на 75% вищими за їхній середній рівень за останні п'ять років.

Очікується, що у 2023 році сиру нафту марки Brent купуватимуть по 92 долари за барель — набагато дорожчі за п'ятирічний середній показник у 60 доларів за барель. 2024 року вартість нафти, як прогнозується, знизиться до 80 доларів.

Природний газ та вугілля наступного року теж подешевшають. Але до 2024 року ціни на вугілля в Австралії та США подвояться, якщо порівняти із середнім показником за останні п'ять років, тоді як ціни на природний газ у Європі можуть бути майже вчетверо вищими.

Як обмеження цін на російську нафту може стримати агресора

Бажаний ефект від санкцій — позбавлення агресора можливості фінансувати війну. Але деякі співрозмовники Фокусу вважають, що ефект від санкцій не буде швидким.

Так, старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) Дмитро Горюнов нагадує, що у РФ залишається ще чимало коштів, тому санкції ймовірніше виглядають як засіб додаткового тиску на агресора, а не інструмент для позбавлення його фізичної можливості воювати.

Директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев також вважає, що вплив санкцій, що стосуються нафтогазового сектора, буде відстрочено в часі і виявиться не раніше від другої половини 2023 року, коли ринок зрозуміє, що нестача поставок з РФ компенсована в повному обсязі, та світові ціни на нафту підуть униз.

"Потенційне скорочення видобутку на 35% вплине на всі пов'язані галузі (сервісні, страхові, фінансові компанії), а також зайнятість та соціальну сферу в районах видобутку нафти, які деградуватимуть", — прогнозує Рябцев. За словами експерта, насамперед це стосується регіонів з високою вартістю видобутку в європейській частині РФ (Башкирія, Удмуртія, Татарстан) та територій, де є проблеми з якістю сировини.

"Обмеження цін на російську нафту знизить доходи російського бюджету. Це призведе до скорочення витрат на війну та соціальні потреби, що означає менше ракет і більше незадоволених своїм життям росіян. Наслідком стане ослаблення російської армії та уряду", — прогнозує розвиток подій засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська.

Раніше Фокус уже писав, що від російської нафти на фоні міжнародних санкцій за вторгнення в Україну починають відмовлятися ще нещодавні союзники Кремля. Так, закупівлі нафти з РФ призупинили два найбільші нафтопереробні заводи в Індії.