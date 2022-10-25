Москва втрачає важливого партнера: Індія відмовляється від російської нафти, — Bloomberg

За інформацією журналістів, заводи побоюються введення вторинних міжнародних санкцій за співпрацю з Москвою.

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Від російської нафти на тлі міжнародних санкцій за вторгнення в Україну починають відмовлятись ще нещодавні союзники Кремля. Як повідомляє видання Bloomberg, закупівлі нафти з РФ призупинили два найбільші нафтопереробні заводи в Індії.

Йдеться про заводи Indian Oil Corporation та Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL). Підприємства не візьмуть партію російської нафти з постачанням після 5 грудня — дати, коли набуває чинності європейське нафтове ембарго. Зазначається, що заводи побоюються введення вторинних санкцій за співпрацю із Москвою.

Як повідомляє індійське видання Swarajya, Росія у 2023 фінансовому році стала третім за величиною постачальником нафти в Нью-Делі, оскільки скупила постачання, від яких відмовилися багато країн через вторгнення Москви до України.

"Індія, в основному, залежить від імпорту для задоволення внутрішніх потреб. Близько 85% потреб Індії в нафті задовольняється за рахунок імпорту сирої нафти. Тепер Індія отримує російську нафту із середньою знижкою близько 15-20 доларів за барель на умовах доставлення на місці (DAP) ”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, експорт сирої нафти з Росії морем знижувався у травні, червні та липні, а Китай, Індія та Італія були основними напрямками для постачання російської сирої нафти.

Як раніше повідомляв Фокус, затверджений ЄС восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії передбачає обмеження цін на нафту, чергові заборони на імпорт та експорт продукції металургії та машинобудування, сталі, дерева, авіації, пластмас та хімічної продукції на суму 7 млрд євро. Вказані заходи покликані суттєво зменшити можливості РФ фінансувати агресію проти України.