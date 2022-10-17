Кому знадобилася нафта з РФ: названо країни, які допомагають Кремлю фінансувати війну

Знижки на російську сиру нафту залишаються дуже прийнятними для бідніших країн навіть попри те, що для багатьох покупців ця знижка становить лише 30 доларів.

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Поки Європейський Союз скорочує постачання російської нафти через напад Росії на Україну, у Москві активно шукають нові ринки збуту для свого чорного золота. Водночас Кремль пропонує суттєві знижки на нафту країнам в Азійському регіоні, повідомляє видання VOX.

Повідомляється, що активними покупцями російської нафти є такі країни, як:

Китай

Індія

Шрі-Ланка

Пакистан

Бангладеш

Куба

Водночас, як пише видання, експорт сирої нафти через вантажні судна знижувався у травні, червні та липні, причому Китай, Індія та Італія були основними напрямками для російської сирої нафти, згідно з даними аналітичної фірми KPLER.

За інформацією Business Insider, своїм новим партнерам Росія продає нафту зі знижкою близько 30 доларів. Однак знижки на російську сиру нафту знижуються, а деякі аналітики вважають, що вони збережуться, що робить імпорт російської сирої нафти дуже прийнятним для найбідніших країн.

Продовжують ігнорувати санкції Китай, Індія та Туреччина, які стають важливими партнерами для російської паливної промисловості. Наприклад, Туреччина з лютого 2022 року подвоїла імпорт російської нафти і змагається за те, щоб стати центром для російських постачань ЗПГ до Європи після пошкодження трубопроводів "Північного потоку".

Раніше повідомлялося, що у Росії зупинив роботу нафтогазовий проєкт "Сахалін-1" після того, як американські оператори відмовилися відвантажувати нафту в танкери "Радкомфлоту".

Нагадаємо, доходи Росії від експорту нафти впали до 15,3 млрд доларів, це найнижчий результат за весь рік. Так, прибуток країни-агресора від продажу нафти у вересні був меншим на 3,2 млрд доларів, або на 17,3%, якщо порівняти із серпнем. Експортний продаж російської сирої нафти зменшився на 260 тис. барелів на день, підрахували фахівці.

Тим часом у США підрахували, що ціни на російську нафту потрібно обмежити до 60 доларів за барель. Глава американського Мінфіну каже, що Москва була готова продавати нафту за таку ціну ще 5-7 років тому.