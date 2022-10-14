Москва втрачає гроші: прибутки від експорту російської нафти обвалилися до мінімуму, – звіт IEA

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у вересні Росія недоотримала 3,2 млрд. нафтових доларів. Лівія поступово вибивається в лідери з постачання нафти до Європи.

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Доходи Росії від експорту нафти впали до 15,3 млрд. доларів, це найнижчий результат за весь рік. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (IEA) про ринок нафти.

Прибуток країни-агресора від продажу нафти у вересні був меншим на 3,2 млрд доларів, або на 17,3% порівняно із серпнем. Експортний продаж російської сирої нафти зменшився на 260 тис. барелів на день, підрахували фахівці.

[ + – ] Прибуток РФ від продажу нафти у вересні зменшився на 3,2 млрд доларів

Незважаючи на такий фінансовий результат, РФ у вересні заробила більше за середньомісячний показник доходу в 2021 році, який був на рівні 14,9 млрд доларів, помітили в МЕА.

Щоденні потоки сирої нафти та нафтопродуктів із Росії до ЄС за вересень впали на 390 тисяч барелів — до 2,6 млн барелів. Частка європейського ринку у загальному обсязі російського експорту впала до 35%. На початку року частка Європи становила 50%.

Різке падіння доходів РФ відбулося до припинення морського імпорту російської нафти до країн ЄС, яке очікується з 5 грудня для сирої нафти та з 5 лютого — для нафтопродуктів.

Зниження нафтових цін вплинуло на доходи Росії. У вересні середня ціна на нафту марки Urals впала на 8,7% — до 68,65 доларів за барель, пише Bloomberg.

Індія збільшила закупівлю нафти в Росії

Reuters додає, що ЄС потребувало 7 місяців, щоб замінити 800 тис. барелів сирої нафти, які імпортували з Росії за добу. До набрання чинності часткового нафтового ембарго потрібно замінити ще 1,3 мільйона барелів на добу, які РФ постачає морем і трубопроводами.

Росія збільшила експорт нафти до Індії, у вересні рівень постачання залишався стабільним на рівні 1 млн барелів на добу. Відвантаження до Китаю знизилися на 115 тис. барелів на добу.

"З огляду на те, що близько 500 тис. барелів нафти на добу вирушають у невстановлені пункти призначення, остаточні цифри для кожного регіону-імпортера можуть призвести до значних переглядів показників", — заявило агентство.

Зазначимо, що Європа активно закуповує нафту в країнах Західної Африки та Близького Сходу, показник імпорту вже можна порівняти з російською часткою. Лівія стала лідером з постачання нафти до Європи.

США підрахували, що ціни на російську нафту потрібно обмежити до 60 доларів за барель. Глава американського Мінфіну каже, що Москва була готова продавати нафту за таку ціну ще 5-7 років тому.

Фокус раніше писав про плани Угорщини та Сербії збудувати прямий нафтопровід для отримання сирої нафти Urals з РФ. Трубу можуть підключити до діючого нафтопроводу "Дружба".