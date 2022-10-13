Допомагають інші континети: Європа знайшла заміну російської нафти

Структура постачання нафти до Європи стала максимально диверсифікованою вперше за довгий час.

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Країни Європейського союзу різко скоротили частку російської нафти у структурі споживання. За підсумками вересня 2022 року частка Росії на європейському ринку нафти знизилася щонайменше на третину — з 34% до 21%. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на дані аналітичної компанії Vortexa.

Більше того, Європа наростила обсяги закупівель чорного золота до максимуму від початку пандемії у 2020 році, або до 8,46 млн барелів на добу. Росія все одно головний постачальник нафти до Європи, зазначає Vortexa, хоча позиції країн Північної Америки, Західної Африки та Близького Сходу вже можна порівняти з російською часткою ринку. За інформацією агентства, структура постачання нафти до Європи стала максимально диверсифікованою вперше за довгий час.

Скільки нафти імпортує Росія

У вересні 2022 року країна-агресорка імпортувала до Європи 1,78 млн барелів. 1,69 млн барелів у серпні — багаторічний мінімум російських постачань, найменший європейський ринок отримав лише на початку 2016 року. А ось неросійська частка нафтового імпорту за підсумками вересня, навпаки, продемонструвала максимум із 2016 року. На країни Африки припадає тепер 37% імпорту до Європи, а лідером із приросту постачання стала Лівія, яка збільшила свої постачання до максимуму з початку 2022 року.

Нагадаємо, що 6 жовтня Євросоюз ввів 8-й пакет санкцій проти Росії. У ньому заклали основи обмежень цін на російську нафту. У ЄС вважають, що санкції "розтопили" можливості РФ фінансувати повномасштабну війну в Україні. За даними західних експертів, Росія тривалий час вступила у затяжну рецесію. Москва у відповідь погрожує скоротити видобуток нафти на 3 млн барелів на добу.

Тим часом у США вважають, що обмеження ціни на російську нафту до 60 доларів за барель знизить доходи Москви та прибутковість виробництва. Як пише агентство Reuters, Москва ще 7 років тому готова була добувати та продавати чорне золото по 60 доларів. Російська нафта Urals зараз коштує близько 75 доларів за барель. Керівниця американського Мінфіну Джанет Єллен упевнена, що така ціна зменшить доходи РФ і збереже рентабельність її видобутку.