Выручают другие континеты: Европа нашла замену российской нефти

Структура поставок нефти в Европу стала максимально диверсифицированной впервые за долгое время.

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Страны Европейского союза резко сократили долю российской нефти в структуре своего потребления. По итогам сентября 2022 года доля России на европейском рынке нефти снизилась как минимум на треть — с 34% до 21%. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Более того, Европа нарастила объемы закупок черного золота до максимума с пандемийного 2020 года, или до 8,46 млн баррелей в сутки. Россия все равно главный поставщик нефти в Европу, отмечает Vortexa, хотя позиции стран Северной Америки, Западной Африки и Ближнего Востока уже сравнимы с российской долей рынка. По информации агентства, структура поставок нефти в Европу стала максимально диверсифицированной впервые за долгое время.

Сколько нефти импортирует Россия

В сентябре 2022 года страна-агрессор импортировала в Европу 1,78 млн баррелей. 1,69 млн баррелей в августе — многолетний минимум российских поставок, меньше европейский рынок получил только в начале 2016 года. А вот нероссийская доля нефтяного импорта по итогам сентября, наоборот, продемонстрировала максимум с 2016 года. На страны Африки приходится теперь 37% импорта в Европу, а лидером по приросту поставок стала Ливия, которая нарастила свои поставки до максимума с начала 2022 года.

Напомним, что 6 октября Евросоюз ввел 8-й пакет санкций против России. В нем заложили основы для ограничений цен на российскую нефть. В ЕС считают, что санкции "растопили" возможности РФ финансировать полномасштабную войну в Украине. По данным западных экспертов, Россия на долгое время вступила в затяжную рецессию. Москва в ответ грозится сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки.

Тем временем в США считают, что ограничение цены на российскую нефть до 60 долларов за баррель снизит доходы Москвы и прибыльность производства. Как пишет агентство Reuters, Москва еще 7 лет назад готова была добывать и продавать черное золото по 60 долларов. Российская нефть Urals сейчас стоит около 75 долларов за баррель. Глава американского Минфина Джанет Йеллен уверена, что такая цена сократит доходы РФ и сохранит рентабельность ее добычи.