"Вступила в затяжную рецессию": санкции "растопили" российский военный бюджет, — EUobserver

В материале сказано, что санкции, которые были введены ЕС, а также война в Украине ввели РФ в состояние медленного экономического спада на долгие годы.

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Санкции "растопили" способность России финансировать войну. Такого мнения придерживаются в Европейском Союзе, о чем пишет EUobserver.

Сообщается, что меры ЕС сильно ударили по энергетическому и банковскому секторам России.

"Рынки уже отказываются от торговли российской нефтью за несколько месяцев до вступления в силу запрета ЕС на импорт. В настоящее время перенаправляются только две трети ранее закупленных европейцами объемов с большой скидкой около 25 долларов за баррель", — говорится в отчете ЕС.

В материале говорится, что благодаря временному скачку цен на энергоносители в начале этого года профицит бюджета России в первой половине 2022 года составил 500 млрд рублей (8 млрд евро). Однако добыча нефти снизилась на 10 процентов, а добыча газа на 22 процента. Именно поэтому военная казна РФ понемногу тает.

"В результате самой войны и санкций Россия вступила в затяжную рецессию, которая может продлиться в течение длительного периода", — говорится в сообщении.

Сообщается, что у Минфина РФ не получится покрыть дефицит бюджета за счет внутренних займов. Экономические расчеты имеют прямое отношение к полям сражений в Украине. Президент РФ Владимир Путин может изменить свою тактику, если у него исчезнет возможность финансировать войну много лет.

В материале говорится, что санкции ЕС также заблокировали российский экспорт в Европу на 90 миллиардов евро в год, что привело к падению производства стали в России на 30 процентов и производства пиломатериалов на 90 процентов.

Ранее Фокус сообщал, что Путин планирует создать в Турции газовый хаб. По словам российского президента, поставки газа в Европу могут возобновиться и по уцелевшей ветке "Северного потока-2". Он также считает перспективным турецкое направление.

Еще напомним, что Путин обвинил в подрыве "Северных потоков" зарубежные энергокомпании. Владимир Путин заявил, что авария на газопроводе "Северный поток — 2" является "актом международного терроризма". Таким образом конкуренты Nord Stream хотят заставить европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам, считает президент РФ.

Также сообщалось, что в МВФ спрогнозировали падение украинской экономики. В МФВ отметили, что из-за неопределенной ситуации в Украине не могут сделать все прогнозы, кроме реального ВВП и потребительских цен.