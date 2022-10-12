"Пусть кран откроют и все": Путин планирует создать в Турции газовый хаб

По словам российского президента, поставки газа в Европу могут возобновиться и по уцелевшей ветке "Северного потока-2". Он также считает перспективным турецкое направление.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может создать в Турции крупнейший газовый хаб и в дальнейшем нарастить поставки газа в Европу через Черное море. Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава Кремля напомнил, что экспорт российского газа идут в Турцию посредством морского газопровода "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Путин считает турецкое направление экономически целесообразным и безопасным с точки зрения топливных поставок.

Путин хочет запустить "Северный поток-2"

Российский президент также заявил, что поставки газа в Европу зимой могут возобновиться по уцелевшей ветке "Северного потока-2".

По его словам, необходимо общее решение с представителями Европы относительно подачи газа по уцелевшей ветке "Северного потока-2", вместе с тем он посетовал на то, что россиян не допускают к обследованию этой ветки.

[ + – ] По словам Путина, россиян не допускают к обследованию ветки "Северного потока".

"Россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза, — объяснил Путин. — Хотят — пусть просто кран откроют и все".

Важно

Для повышения цен: Путин обвинил в подрыве "Северных потоков" зарубежные энергокомпании

Ранее Фокус разбирался в том, кто и зачем повредил газопроводы "Северный поток". Нити газопровода были повреждены преднамеренно, считают представители НАТО.

Напомним, что Европа нашла новую возможность заменить российский газ. Голубое топливо поставляется из Турции в Европу через газопровод TANAP. Его мощность планируют увеличить с 16 млрд кубических метров до 32.