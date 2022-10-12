"Пусть кран откроют и все": Путин планирует создать в Турции газовый хаб
По словам российского президента, поставки газа в Европу могут возобновиться и по уцелевшей ветке "Северного потока-2". Он также считает перспективным турецкое направление.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может создать в Турции крупнейший газовый хаб и в дальнейшем нарастить поставки газа в Европу через Черное море. Об этом сообщает "Интерфакс".
Глава Кремля напомнил, что экспорт российского газа идут в Турцию посредством морского газопровода "Турецкий поток" и "Голубой поток".
Путин считает турецкое направление экономически целесообразным и безопасным с точки зрения топливных поставок.
Путин хочет запустить "Северный поток-2"
Российский президент также заявил, что поставки газа в Европу зимой могут возобновиться по уцелевшей ветке "Северного потока-2".
По его словам, необходимо общее решение с представителями Европы относительно подачи газа по уцелевшей ветке "Северного потока-2", вместе с тем он посетовал на то, что россиян не допускают к обследованию этой ветки.
"Россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза, — объяснил Путин. — Хотят — пусть просто кран откроют и все".Важно
Ранее Фокус разбирался в том, кто и зачем повредил газопроводы "Северный поток". Нити газопровода были повреждены преднамеренно, считают представители НАТО.
Напомним, что Европа нашла новую возможность заменить российский газ. Голубое топливо поставляется из Турции в Европу через газопровод TANAP. Его мощность планируют увеличить с 16 млрд кубических метров до 32.