"Нехай кран відкриють, і все": Путін планує створити в Туреччині газовий хаб

За словами російського президента, постачання газу в Європу можуть відновитися й завдяки вцілілій гілці "Північного потоку-2". Він також вважає перспективним турецький напрямок.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія може створити в Туреччині найбільший газовий хаб і надалі наростити постачання газу в Європу через Чорне море. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Глава Кремля нагадав, що експорт російського газу йде в Туреччину за допомогою морського газопроводу "Турецький потік" і "Блакитний потік".

Путін вважає турецький напрям економічно доцільним і безпечним із погляду паливних постачань.

Путін хоче запустити "Північний потік-2"

Російський президент також заявив, що постачання газу в Європу взимку можуть відновитися за допомогою вцілілої гілки "Північного потоку-2".

За його словами, необхідне спільне рішення з представниками Європи щодо подачі газу за допомогою вцілілої гілки "Північного потоку-2", натомість він нарікав на те, що росіян не допускають до обстеження цієї гілки.

[ + – ] За словами Путіна, росіян не допускають до обстеження гілки "Північного потоку"

"Росія до початку цих постачань готова, м'яч на стороні Євросоюзу, — пояснив Путін. — Хочуть — нехай просто кран відкриють, і все".

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Для підвищення цін: Путін звинуватив у підриві "Північних потоків" закордонні енергокомпанії

Раніше Фокус розбирався в тому, хто й навіщо пошкодив газопроводи "Північний потік". Нитки газопроводу були пошкоджені навмисно, вважають представники НАТО.

Нагадаємо, що Європа знайшла нову можливість замінити російський газ. Блакитне паливо постачається з Туреччини в Європу через газопровід TANAP. Його потужність планують збільшити з 16 млрд кубічних метрів до 32.