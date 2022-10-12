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Світ

"Нехай кран відкриють, і все": Путін планує створити в Туреччині газовий хаб

Президент РФ Володимир Путін, президент Росії, путін
Фото: РІА | Президент РФ Володимир Путін

За словами російського президента, постачання газу в Європу можуть відновитися й завдяки вцілілій гілці "Північного потоку-2". Він також вважає перспективним турецький напрямок.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія може створити в Туреччині найбільший газовий хаб і надалі наростити постачання газу в Європу через Чорне море. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Глава Кремля нагадав, що експорт російського газу йде в Туреччину за допомогою морського газопроводу "Турецький потік" і "Блакитний потік".

Путін вважає турецький напрям економічно доцільним і безпечним із погляду паливних постачань.

Путін хоче запустити "Північний потік-2"

Російський президент також заявив, що постачання газу в Європу взимку можуть відновитися за допомогою вцілілої гілки "Північного потоку-2".

За його словами, необхідне спільне рішення з представниками Європи щодо подачі газу за допомогою вцілілої гілки "Північного потоку-2", натомість він нарікав на те, що росіян не допускають до обстеження цієї гілки.

За словами Путіна, росіян не допускають до обстеження гілки "Північного потоку" Fullscreen
За словами Путіна, росіян не допускають до обстеження гілки "Північного потоку"

"Росія до початку цих постачань готова, м'яч на стороні Євросоюзу, — пояснив Путін. — Хочуть — нехай просто кран відкриють, і все".

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Для підвищення цін: Путін звинуватив у підриві "Північних потоків" закордонні енергокомпанії

Раніше Фокус розбирався в тому, хто й навіщо пошкодив газопроводи "Північний потік". Нитки газопроводу були пошкоджені навмисно, вважають представники НАТО.

Нагадаємо, що Європа знайшла нову можливість замінити російський газ. Блакитне паливо постачається з Туреччини в Європу через газопровід TANAP. Його потужність планують збільшити з 16 млрд кубічних метрів до 32.