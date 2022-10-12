"Нехай кран відкриють, і все": Путін планує створити в Туреччині газовий хаб
За словами російського президента, постачання газу в Європу можуть відновитися й завдяки вцілілій гілці "Північного потоку-2". Він також вважає перспективним турецький напрямок.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія може створити в Туреччині найбільший газовий хаб і надалі наростити постачання газу в Європу через Чорне море. Про це повідомляє "Інтерфакс".
Глава Кремля нагадав, що експорт російського газу йде в Туреччину за допомогою морського газопроводу "Турецький потік" і "Блакитний потік".
Путін вважає турецький напрям економічно доцільним і безпечним із погляду паливних постачань.
Путін хоче запустити "Північний потік-2"
Російський президент також заявив, що постачання газу в Європу взимку можуть відновитися за допомогою вцілілої гілки "Північного потоку-2".
За його словами, необхідне спільне рішення з представниками Європи щодо подачі газу за допомогою вцілілої гілки "Північного потоку-2", натомість він нарікав на те, що росіян не допускають до обстеження цієї гілки.
"Росія до початку цих постачань готова, м'яч на стороні Євросоюзу, — пояснив Путін. — Хочуть — нехай просто кран відкриють, і все".Важливо
Раніше Фокус розбирався в тому, хто й навіщо пошкодив газопроводи "Північний потік". Нитки газопроводу були пошкоджені навмисно, вважають представники НАТО.
Нагадаємо, що Європа знайшла нову можливість замінити російський газ. Блакитне паливо постачається з Туреччини в Європу через газопровід TANAP. Його потужність планують збільшити з 16 млрд кубічних метрів до 32.