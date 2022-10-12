Для підвищення цін: Путін звинуватив у підриві "Північних потоків" закордонні енергокомпанії

Володимир Путін заявив, що аварія на газопроводі "Північний потік-2" є "актом міжнародного тероризму". Таким чином, конкуренти Nord Stream хочуть змусити європейців купувати енергоресурси за завищеними цінами, вважає президент РФ.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що за підривом газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі стоять учасники світового енергоринку. Про це він сказав сьогодні у межах форуму "Російський енергетичний тиждень", передає РИА "Новости".

За словами лідера країни-агресора, окремі закордонні енергокомпанії ведуть підривну діяльність та знищують інфраструктуру конкурентів. Таким чином, вони нібито намагаються змусити європейців купувати енергоресурси за завищеними цінами.

"Немає сумнівів, це [диверсія на "Північних потоках"] — акт міжнародного тероризму, мета якого — підірвати енергетичну безпеку цілого континенту. Логіка — знищити, блокувати джерела дешевої електроенергії", — прокоментував Путін.

Президент РФ також стверджує, що відремонтувати "Північні потоки" можна, однак у цьому, за його словами, є сенс лише в тому випадку, якщо буде гарантовано їхню економічно обґрунтовану експлуатацію та безпеку.

Він підкреслив, що Nord Stream — це виключно комерційний проєкт, у якому, мовляв, немає політичного підґрунтя.

Путін додав, що Росія не має наміру постачати газ до тих країн, які введуть так звану стелю цін на нафту.

"Росія не буде діяти всупереч здоровому глузду, власним коштом оплачувати чужий добробут", — висловився глава Кремля.

Нагадаємо, Швеція не допустила РФ до розслідування вибуху "Північного Потоку". Глава тимчасового уряду Швеції заявила, що потрібно бути готовим до того, що такі інциденти повторяться.

Фокус у своїй статті писав про те, що якщо Росія справді самостійно пошкодила газопроводи, то це було зроблено для реалізації кількох цілей, одна з яких — продовжувати заробляти на постачанні газу через газопроводи, що працюють. Мається на увазі транзитний коридор через Україну та газопровід "Турецький потік".