"Вступила до затяжної рецесії": санкції "розтопили" російський військовий бюджет, — EUobserver

У матеріалі сказано, що санкції, введені ЄС, а також війна в Україні ввели РФ у стан повільного економічного спаду на довгі роки.

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Санкції "розтопили" здатність Росії фінансувати війну. Такої думки дотримуються в Європейському Союзі, про що пише EUobserver.

Повідомляється, що заходи ЄС сильно вдарили по енергетичному та банківському секторах Росії.

"Ринки вже відмовляються від торгівлі російською нафтою за кілька місяців до набуття чинності забороною ЄС на імпорт. Наразі перенаправляються лише дві третини раніше закуплених європейцями обсягів з великою знижкою близько 25 доларів за барель", — йдеться у звіті ЄС.

У матеріалі йдеться, що завдяки тимчасовому стрибку цін на енергоносії на початку цього року профіцит бюджету Росії у першій половині 2022 року становив 500 млрд рублів (8 млрд євро). Проте видобуток нафти знизився на 10 відсотків, а видобуток газу на 22 відсотки. Саме тому військова скарбниця РФ потроху тане.

"Внаслідок самої війни та санкцій Росія вступила в затяжну рецесію, яка може продовжитися протягом тривалого періоду", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Мінфін РФ не зможе покрити дефіцит бюджету коштом внутрішніх позик. Економічні розрахунки мають пряме відношення до полів боїв в Україні. Президент РФ Володимир Путін може змінити свою тактику, якщо він зникне можливість фінансувати війну багато років.

У матеріалі йдеться про те, що санкції ЄС також заблокували російський експорт до Європи на 90 мільярдів євро на рік, що призвело до падіння виробництва сталі в Росії на 30 відсотків і виробництва пиломатеріалів на 90 відсотків.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін планує створити у Туреччині газовий хаб. За словами російського президента, постачання газу до Європи можуть відновитися і по вцілілій гілці "Північного потоку-2". Він також вважає перспективним турецький напрямок.

Ще нагадаємо, що Путін звинуватив у підриві "Північних потоків" закордонні енергокомпанії. Володимир Путін заявив, що аварія на газопроводі "Північний потік — 2" є "актом міжнародного тероризму". Таким чином, конкуренти Nord Stream хочуть змусити європейців купувати енергоресурси за завищеними цінами, вважає президент РФ.

Також повідомлялося, що у МВФ спрогнозували падіння української економіки. У МФВ зазначили, що через невизначену ситуацію в Україні не можуть зробити всі прогнози, окрім реального ВВП та споживчих цін.