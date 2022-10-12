Буде важко: в МВФ спрогнозували падіння української економіки

В МФВ зазначили, що через невизначену ситуацію в Україні не можуть зробити всі прогнози, окрім реального ВВП та споживчих цін.

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що українська економіка за підсумками 2022 року знизиться на 35%, а інфляція складе 20,6%. Про це йдеться у жовтневому звіті МВФ World Economic Outlook.

Незмінним залишається прогноз падіння ВВП України — у квітні 2022 року, як і в жовтні, озвучується цифра 35%. Усі інші прогнози (наприклад, рівень безробіття) на 2022 рік МВФ для України не розраховував, оскільки невідомо, якою буде ситуація з війною проти Росії. З тієї ж причини у звіті немає прогнозів для нашої країни на 2023 рік.

[ + – ] Прогноз МВФ щодо української економіки Фото: МВФ

Що чекає на економіку Росії

Країна-агресор, як очікується в прогнозі МВФ, втратить в економіці всього лише 3,4% у 2022 році, у 2023 році падіння становитиме 2,3%. Інфляцію в країні прогнозують на рівні 13,8% у 2022-му та 5% у 2023-му.

"Скорочення в економіці Росії менш серйозне, ніж прогнозувалося раніше", — кажуть у фонді.

Наголошується, що міжнародні санкції підривають економіку Росії, але країна продовжує триматися на плаву завдяки експорту сирої нафти.

Нагадаємо, минулого тижня рада Євросоюзу ухвалила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на анексію Росією частини окупованих українських областей.

Так, запроваджуються заборони на імпорт із ЄС на суму 7 млрд євро, щоб обмежити доходи Росії, а також обмеження на експорт. Це ще більше позбавить військово-промисловий комплекс Росії ключових компонентів і технологій і завдасть удару по економіку країни-агресора. Крім того, санкції також позбавляють російську армію та її постачальників подальших специфічних товарів та обладнання, необхідних для ведення війни на території України.

Тим часом американські чиновники із журналістами телеканалу CNN сказали, що незадоволені повільною дією санкцій на економіку Росії. За їхніми оцінками, найважчі наслідки для Росії очікуються не раніше ніж на початку 2023 року. Хоча у США вважали, що санкції швидко придушать військову машину РФ та Кремлю буде важко воювати з Україною.