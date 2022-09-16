"Довга гра": у Байдена розчаровані повільним ефектом санкцій проти РФ, — CNN

Адміністрація президента США недооцінила надхмарні доходи Росії від продажу нафти Китаю, Індії та навіть Саудівської Аравії. У перші 100 днів повномасштабної війни в Україні агресор заробив рекордні 93 млрд євро на експорті нафти, газу та вугілля.

Related video

Американські чиновники незадоволені повільною дією санкцій на економіку Росії. Про це високопосадовці сказали в спілкуванні з журналістами телеканалу CNN.

Найважчих наслідків, за оцінками, очікують не раніше, ніж на початку наступного року. США сподівалися, що санкції швидко придушать військову машину РФ, і Кремлю буде важко воювати з Україною, але економіка агресора виявилася стійкішою.

Росія одержує значні кошти за рахунок експорту енергоресурсів. Фінський Центр досліджень енергетики та чистого повітря підрахував, що за перші 100 днів війни РФ заробила рекордні 93 млрд євро від продажу нафти, газу та вугілля.

Російська економіка впала приблизно на 4% з квітня до червня, а Штати очікували зниження на 15%, кажуть представники влади.

"Ми очікували, що SWIFT і санкції проти банків РФ повністю обрушать російську економіку та що до вересня агресора послаблять", — прокоментував один із чиновників.

"Довгострокова гра" — чому Росія відновлюється

Інший держслужбовець додав, що багато хто в адміністрації президента США Джо Байдена розраховував на більшу шкоду від санкцій. Розробники обмежень напередодні війни з Україною говорили, що серйозних наслідків слід чекати в довгостроковій перспективі.

"Ми хотіли чинити тиск на Росію, погіршити її економічні та промислові можливості. Це завжди розглядалося як довгострокова гра", — заявив він.

Російська економіка зазнала потрясінь у формі падіння рубля, але за рахунок доходів від експорту енергоресурсів вона швидко відновилася, кажуть джерела СNN.

Фото: Flickr

Представники західної розвідки впевнені в сильному ударі по російській економіці в довгостроковій перспективі через дорожнечу війни та спроби Заходу відрізати РФ від світової торгівлі.

"У результаті цього буде завдано довгострокових збитків російській економіці та поколінням росіян. Я думаю, Росія заплатить дуже високу ціну", — заявив директор ЦРУ Білл Бернс на конференції з кібербезпеки минулого тижня.

Невідповідність очікування та реальності пов'язана з тим, що багато західних чиновників недооцінили надхмарні доходи від зростання цін на нафту, а також готовність Китаю та Індії масово закуповувати російську нафту, сказала влада.

Найбільший світовий виробник нафти, Саудівська Аравія, теж купує нафту в Москви зі знижкою. Ресурс використовують на електростанціях, а власну нафту саудити вивільняють на продаж, підтвердив представник адміністрації Байдена.

Європа не поспішає відмовитися від російських енергоресурсів і зволікає щодо введення санкцій проти російських енергетичних інтересів, зауважили журналісти CNN.

"Ми попереджали Європу за роки до вторгнення про необхідність уникнути російської енергетики, і вони просто не хотіли цього робити, поки не стало занадто пізно", — сказав один із високопоставлених американських чиновників.

Росія використовує для військового обладнання чипи з посудомийних машин

Експортні заходи підірвали здатність Росії виробляти нові технології та зброю. Нещодавно країна звернулася за допомогою до Ірану та Північної Кореї в постачанні дронів і боєприпасів.

[ + – ] Російські окупанти могли застосовувати іранські безпілотники Shahed-136 проти ЗСУ

Введені США санкції змусили Росію використовувати чипи від посудомийних машин та інших побутових приладів у військовому обладнанні.

"Санкції, безумовно, вдарили по економіці РФ, але не настільки, як сподівався Захід. І вже точно не настільки, щоб посадити росіян за стіл переговорів", — зазначив колишній директор управління Держдепартаменту США з боротьби із тероризмом і фінансами Джейсон Блазакіс.

Деякі представники влади сподіваються на швидший ефект від санкцій.

Нагадаємо, що в американському Міністерстві фінансів оцінили втрати РФ від санкцій у сотні мільярдів доларів. Міжнародні резерви країни на суму 300 млрд доларів виявилися замороженими.

ЗМІ також підраховували, скільки Росія втратила через відмову деяких країн Європи від експорту енергоресурсів. За серпень доходи РФ знизилися на 13% порівняно з липнем.

США розглядають можливість введення санкцій проти Китаю через його наміри напасти на Тайвань. Обмеження можуть торкнутися комп'ютерних технологій.