Наслідки санкцій: збитки фінансового сектора РФ склали сотні мільярдів, — ЗМІ

Журналісти опублікували документ із внутрішньої наради Мінфіну РФ, згідно з яким заморожені російські євробонди на суму 4,6 трлн рублів і роздрібні продукти та депозити — на 563 млрд доларів.

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Через масштабні санкції прямі збитки фінансового сектора РФ обчислюють сотнями мільярдів доларів. Це підтверджують дані, які є у внутрішньому документі Міністерства фінансів, передає Bloomberg.

Минулого місяця відбулася зустріч для високопосадовців російських офіційних осіб, присвячена протидії санкціям. Під час презентації представлено оцінки, які до того є свідчать про те, що від накладених країнами Заходу обмежень значно постраждав російський фондовий ринок, банківський капітал, а також залишаються замороженими 300 млрд доларів російського резерву у закордонних банках.

Журналісти посилаються на анонімні джерела, які підтвердили зміст документа.

Загальні наслідки російського фінансового сектора від санкцій:

Заморожені міжнародні резерви: $300 млрд;

Заморожені євробонди: 4,6 трлн рублів;

Заморожені роздрібні продукти та депозити: 563 млрд рублів;

Падіння капіталізації ринку: 40%;

Падіння банківського капіталу на 10%.

У Міністерстві фінансів РФ відмовилися відповісти на запит журналістів.

Під час недавнього телевиступу Путін заявив, що Росія успішно справляється із зовнішнім тиском, а економіка стабілізується та зростає.

Деякі показники покращилися, якщо порівнювати із цифрами, представленими під час аналогічної презентації наприкінці серпня. За часи масштабної війни в Україні індекс Мосбіржі знизився на 20%, а найнижче значення індексу зафіксовано в липні — 33%. Банк Росії призупинив публікацію даних про банківський капітал, що не дозволяє врахувати ці дані.

У презентації також йдеться про збитки від санкцій для фінансової інфраструктури, зокрема, 80% активів банківського сектора підпали під санкції, згадується також про відключення від системи Swift та втрату доступу до важливого обладнання та програмного забезпечення.

У презентації не розглядалися ширші економічні наслідки, які можуть підштовхнути РФ до економічного спаду і наступного року.

Нагадаємо, що в Латвії заморожено €80 млн на російських рахунках. Під санкції опинилися шість росіян та 35 юридичних осіб, пов'язаних із російською агресією в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що США хочуть запровадити санкції проти Китаю, намагаючись уникнути нової війни. Пакет обмежень має перешкодити вторгненню китайських військ на Тайвань. Згадується про комп'ютерні технології.