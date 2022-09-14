Латвія заморозила на російських рахунках 80 млн євро

Під санкції потрапили шість росіян, а також 35 юридичних осіб, пов'язаних із російською військовою агресією в Україні.

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На всій території Латвії банки вже "заморозили" на рахунках росіян суму 80 мільйонів євро. Про це повідомила голова Комісії ринку фінансів та капіталу країни Санта Пургайле в ефірі національного телеканалу TV3 у середу, 14 вересня.

Пургайле уточнила, що на такі кроки вітчизняні банки пішли через антиросійські санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну.

Вона уточнила, що цифра €80 млн — це те, на чому фінансовий сектор закріпився. Тому, що вона практично не змінюється.

Окрім того, Санта Пургайле розповіла, хто саме потрапив під антиросійські санкції у Латвії. Це шість росіян, які потрапили під обмеження безпосередньо як фізичні особи, та 35 юридичних осіб. Останні не входили до списків санкцій безпосередньо. Однак Латвія виявила їхній зв'язок із тими особами, які потрапили під санкції. Тому активи та цінні папери цих юросіб банки "заморозили".

Глава Комісії ринку фінансів та капіталу Латвії також сказала, що зараз активно вивчає ситуацію із санкціями проти росіян. Вона хоче переконатися, що фізичні та юридичні особи не зробили спроб обійти їх та скористатися своїми фінансами. За її словами, найчастіше у таких випадках намагаються використати країни-посередниці та створюють платіжні ланцюжки.

"Ми спостерігаємо, що збільшився відтік грошей у такі країни як Казахстан, Узбекистан, Туреччина. Тому ми дуже ретельно аналізуємо дані, просимо роз'яснень та робимо висновки", — зазначила Пургайле.

Раніше Латвія передала Україні допомоги на третину свого оборонного бюджету. За словами Егілса Левітса, нині Україні допомагають зброєю деякі країни НАТО, але допомагати має весь Альянс.

Крім того, президент Латвії Егілс Левітс заявив про перегляд вже виданих посвідок на проживання та віз росіян, а також запропонував анулювати їх тим, хто підтримує повномасштабне російське вторгнення в Україну.