Латвия заморозила на российских счетах €80 млн

Под санкции попали шесть россиян, а также 35 юридических лиц, которые были связанны с российской военной агрессией в Украине.

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На всей территории Латвии банки уже "заморозили" на счетах россиян сумму, равную 80 миллионам евро. Об этом сообщила глава Комиссии рынка финансов и капитала страны Санта Пургайле в эфире национального телеканала TV3 в среду, 14 сентября.

Пургайле уточнила, что на такие шаги отечественны банки пошли из-за антироссийских санкций, введенных после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

Она уточнила, что цифра в €80 млн — это то, на чем финансовый сектор закрепился. Так как она практически не изменяется.

Кроме того, Санта Пургайле рассказала, кто именно попал под антироссийские санкции в Латвии. Это — шесть россиян, которые попали под ограничения непосредственно как физические лица и 35 юридических лиц. Последние не входили в санкционные списки напрямую. Однако Латвия обнаружила их связь с теми лицами, которые попали под санкции. Поэтому активы и ценные бумаги этих юрлиц банки "заморозили".

Глава Комиссии рынка финансов и капитала Латвии также сказала, что сейчас активно изучает ситуацию с санкциями против россиян. Она хочет убедиться, что физические и юридические лица не предприняли попыток обойти их и воспользоваться своими финансами. По ее словам, чаще всего в таких случаях пытаются использовать страны-посредницы и создают платежные цепочки.

"Мы наблюдаем, что увеличился отток денег в такие страны как Казахстан, Узбекистан, Турция. Поэтому мы очень тщательно анализируем данные, просим разъяснений и делаем выводы", — отметила Пургайле.

Ранее Латвия передала Украине помощи на треть своего оборонного бюджета. По словам Эгила Ливитса, ныне Украине помогают оружием некоторые страны НАТО, но помогать должен весь Альянс.

Кроме того, президент Латвии Эгилс Левитс заявил о пересмотре уже выданных видов на жительство и виз россиян, а также предложил аннулировать их тем, кто поддерживает полномасштабное российское вторжение в Украину.